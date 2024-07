Cher vill ha förmyndarskap för sin son

Ska ha missbruksproblem ● Kidnappningsanklagelserna

Publicerad 2023-12-28

Cher har ansökt om att bli förmyndare för sin son, Elijah Blue Allman, 47.

Anledningen är att han, enligt henne, har ”grova missbruksproblem”.

”Han är inte kapabel att hantera sina ekonomiska resurser”, står det i dokument som People tagit del av.

People har tagit del av dokument från Chers, 77, ansökan om förmyndarskap för sonen Elijah Blue Allman.

I ansökan står det att han inte är i skick att sköta sina finansiella resurser, och att en förmyndare ”omedelbart behövs” för att skydda hans egendom från att försvinna eller skadas.

Där står även att Elijahs exfru, Marieangela King, inte borde vara hans förmyndare på grund av att relationen ”kantades av drogmissbruk och kriser”.

expand-left helskärm Elijah Blue Allman är Chers yngste son. Han har tidigare pratat öppet om sitt missbruk.

”Kan vara en risk för hans liv”

I ansökan står att Elijah ska få regelbundna utbetalningar från en fond, men att Cher är orolig för att de pengar som betalas ut till kommer spenderas på droger.

”Det kan lämna Elijah utan möjlighet att ta hand om sig själv och kan vara en risk för hans liv”, står det.

Cher menar även att hon ”outtröttligt” jobbat för att sonen ska få behandling och hjälp.

People skriver att ett förhör för ett kortsiktigt förmyndarskap kommer hållas i januari 2024, och en utredning för ett permanent förmyndarskap kommer göras i mars.

expand-left helskärm ”Jag är en mamma, det är mitt jobb att försöka hjälpa mina barn”, säger Cher till People.

Slog tillbaka mot kidnappningsryktena

I oktober slog Cher tillbaka mot anklagelserna om att hon skulle ha lejt fyra män för att få sin son kidnappad.

Ryktena om händelsen tog fart efter att dokument från Elijahs och Marieangelas skilsmässoansökan blev offentliga. Där skrev Marieangela att hon och Elijah var separerade men att de tagit in på ett hotell i New York i november 2022 för att försöka återförenas. En kväll trängde sig fyra män in i hotellrummet och tog med sig Elijah därifrån, och Marieangela menade att de lejts av Cher.

Hon skrev även att hon inte fått ha kontakt med Elijah sedan augusti 2022, och att han legat inne på behandlingshem utan att hon visste om det.

– Det ryktet är inte sant, sa Cher i ett uttalande till People efter anklagelserna, men bekräftade att det handlade om sonens missbruk, något han själv varit öppen om tidigare.

