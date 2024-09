Brennen Leigh, Oppenheimer och Daisy Jones var bäst 2023

Bjurman listar årets bästa skivor, filmer och serier

NEW YORK. 2023 var inte precis 1981 eller 1992, men det finns ändå mycket fint att lista i den årssammanfattning jag härmed ämnar avlossa – inklusive Brennen Leighs knockout-album ”Ain’t through honky tonkin’ yet”.

Ett par veckor kvar återstår som bekant fortfarande av december, men likt julskyltningen börjar lavinen av årssammanfattningar tidigare och tidigare för varje år och man vill ju inte komma sist, så here we go.

En liten brasklapp bara: Jag gör inga anspråk på att avgöra vad som är bäst i objektiv mening, eller vad som säger mest om samtiden, jag bara listar det jag tyckt mest om och varsågod att uppfatta alla namn och titlar som tips.

FAKTA ÅRETS ALBUM 1. Brennen Leigh – Ain't through honky tonkin' yet 2. The Rolling Stones – Hackney diamonds 3. Zach Bryan 4. The Hives – The death of Randy Fitzsimmons 5. Luke Elliot – Let em' all talk 6. Low Water Bridge Band – Back to the valley 7. boygenius – the record 8. The Beaches – Blame my ex 9. Romy – Mid air 10. Margo Cilker – Valley of the heart's delight 11. Depeche Mode – Memento mori 12.Troye Sivan – Something to give each other 13. Lori McKenna – 1988 14. Tallest Man on Earth – Henry st 15. Blur – The ballad of Darren 16. J. Brown – The art of making love 17. Chapell Roan – The rise and fall of a Midwest princess 18. The National – Laugh track. 19. Sufjan Stevens – Javelin 20. Royal Otis – Sofa kings

FAKTA ÅRETS FILMER 1. Oppenheimer 2. The holdovers 3. Killers of the flower moon 4. Maestro 5. Dream scenario 6. The zone of interest 7. American fiction 8. May September 9. Past lives 10. Perfect days

FAKTA ÅRETS TV-SERIER 1. Daisy Jones & The Six 2. Succession 3. Billions 4. The last of us (fast tredje avsnittet var decenniets bästa tv) 5. Börje

ÅRETS ALLTING ANNAT– ORSAKER TILL EXTAS SPECIAL

Stop making sense 4K. Filet mignon stroganoff på Berimbau. Harry och Raffe i holken. Colson Whiteheads Crook manifesto. Peak Lounge i Hudson Yards. Springsteen på Garden. Minetta Tavern. Anders Karlsens Satan från Borlänge. Gerry Mulligan Sextet. Vegas art district. Ljungen i stan. Sator på Alive i Borlänge. Cosmopolitans balkonger. Joshua Tree Inn. Erik Karlsson 101 poäng. Coachella Valley Firebirds. Malin Ekmans Skymning i Amerika. Titiyo & Hurula. Sibners Nashville-terass. Bluesfestival i Krylbo. Harvest Home. David Remnicks Holding the note. Brennen Leigh på Skinny Dennis. Svenska disktrasor i USA. Lightnin’ Hopkins. Woodford Reserve Double Oaked Bourbon. Tom Reid’s Hockey City Pub i St Paul. Sinatras Milanese. Duffys avskedsfest. Hives i Brooklyn. Bemelmans Bar. NHL på Globen. Iggy Pops podcast. Gradvalls Vemod undercover. B-bar med Mats och Lena. Kålpudding. Sheratons frukostkaffe. Nytt kylskåp. Sombrero-Johans mördande snapsar. Barry White. Fat Tire-öl. Michael Russos hockeytexter i The Athletic. Old Town Bar. Benny Doons Let there be music. Turn every page – the adventures of Robert Caro and Robert Gottlieb. Nina Simone. Thurston Moore-biografin. Robbans Perlskogs Från Rågsved till Rio. Tikibaren i Tampa. Big Mama Thornton.