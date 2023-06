Metallica ger en miljon till Stadsmissionen

”Sommarlovet är en extra tuff tid för många barnfamiljer”

TT

Publicerad 2023-06-19

I samband med heavy metal-bandet Metallicas två konserter i Göteborg i helgen donerar bandet nära en miljon kronor till Göteborgs stadsmission.

Donationen sker genom Metallicas välgörenhetsorganisation All within my hands (AWMH) i ett samarbete med konsertarrangören Live Nation.

AWHM har funnits sedan 2017 och har som syfte att stödja utbildning och kampen mot hunger. Utöver donationen på 928 000 kronor till stadsmissionen har 40-tal fans i Metallica club scandinavia genomfört en volontärinsats och packat sommarkassar för barn som lever i ekonomisk utsatthet.

helskärm Metallica kommer till Göteborg med två arenakonserter och en stor donation till välgörenhet. Arkivbild.

”Vi är oerhört tacksamma för detta stora viktiga bidrag till vår verksamhet som vänder sig till barnfamiljer i Göteborg som lever i ekonomisk utsatthet. Sommarlovet är en extra tuff tid för många barnfamiljer som redan lever på marginalen”, skriver Lars Durfelt som är VD för Göteborgs stadsmission.