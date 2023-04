Kristofer Hivju utan sitt vilda skägg: ”Jag kan gå inkognito nu”

Nya looken, ”Beck”-filmerna och rockkarriären

Hans signum har blivit det långa röda håret och det lite vildvuxna röda skägget.

Nu berättar Kristofer Hivju, 44 – aktuell i nya Beck-filmen – om varför han bytt utseende, om varför han är tillbaka som en av Martin Becks poliser och om den kommande karriären som – rocksångare!

Kristofer Hivjus röda hår och skägg har gjort att han efter sin medverkan i tv-serien ”Game of thrones” känns igen runt hela världen. Han såg likadan ut i Ruben Östlund-filmen ”Turist”, för vilken han vann en Guldbagge för bästa biroll. Han ser likadan ut när han spelar polisen Steinar Hovland i Beck-filmerna. Och han såg likadan ut på en pappfigur som stod i ett hotell i Fort Myers Beach i Florida där jag bodde för ett antal år sedan.

När vi möts berättar jag vad som hände när jag tog en bild på pappfiguren. Hur en av receptionisterna frågade varför jag gjorde det. Hur jag sa att det var en kul grej, för att jag hade träffat pappfiguren, som riktig person. Och hur hon då sa:

– Vem är han? Jag har aldrig förstått varför vi har en skäggig gubbe som reklam för vår hotellkedja.

Då sa den andra receptionisten:

– Vet du ingenting? Han är ju med i ”Game of thrones”.

helskärm Kristofer Hivju.

”Pappfigur på 7 000 hotell”

Kristofer Hivju skrattar gott åt historien. Det är knappt jag känner igen honom när vi ses, han med kort hår och bara några dagars skäggstubb.

– Jag kan gå inkognito nu. Folk blir förundrade när de förstår att det är jag. Jag klippte mig och rakade av mig inför en roll i ”Red One”, som är en slags action-, äventyrs- och julfilm som jag spelade in rätt nyligen i Atlanta i USA. Dwayne Johnson och Chris Evans spelar huvudrollerna, säger Kristofer Hivju.

Sedan berättar han en historia kring det där reklamuppdraget för hotellkedjan:

– Jag fick det när ”Game of thrones” var som störst. Och det blev mer och mer under fem år. Till sist stod jag väl pappfigur på 7 000 hotell runt hela världen. De hade mitt ansikte på nyckelkorten. En gång när jag checkade in på ett hotell i den kedjan, frågade jag om jag kunde bli uppgraderad till ett bättre rum. ”Varför det?”, svarade han i receptionen. Då pekade jag på pappfiguren. Han tittade på den, men trodde väl inte att det var jag. ”Nej”, sa han bara.

helskärm Kristofer Hivju.

Polisens motsvarighet till Petter Northug

Jag förmodar att Kristofer fick rätt bra betalt för jobbet, men glömde fråga hur mycket. Han hade nog inte svarat på det ändå…

Senaste Beck-filmen ”Beck – Quid pro quo” (det latinska uttrycket för tjänster och gentjänster) hade premiär på C More 17 mars. Kommer så småningom även på TV4. Handlar om ett mord på en loppismarknad i en förort till Stockholm. Sedan visar det sig att mordet har förgreningar ända upp i högsta polisledningen.

Det är den 12:e filmen där Kristofer spelar Steinar Hovland, norsk polis som när han gjorde entré 2016 beskrevs som en polisens motsvarighet till Petter Northug, den lite kontroversiella längdskidåkaren som då var skidvärldens storfräsare.

– Martin Beck var ju inte nöjd med den norske polisen som liksom bräkte in i hans liv, det var det vi spelade på lite grann.

helskärm Kristofer Hivju i ”Beck”-filmerna.

Ersatte Persbrandt

Hur kände du inför att ersätta Mikael Persbrandt? Hans Gunvald Larsson var ju väldigt omtyckt och det blev ju som att du ersatte honom?

– I Norge hade vi en backhoppare som hette Bjørn Wirkola. Han var så bra att hoppa efter honom, ansågs som närmast omöjligt. Jag var nog lite naiv, jag visste inte hur stor fallhöjden kunde vara efter att ta över efter Persbrandt. Men vi gjorde ju Steinar väldigt annorlunda. Där Gunvald var en cyniker, var Steinar empatisk. Där Gunvald föraktade kriminella, han var ju själv kriminell, hade Steinar medkänsla för dem. Och han var inte alkoholist, utan en familjeman.

– Det var ett experiment. Att han också var en motsats på vissa sätt till Martin Beck, som man kan säga är den svenska polisens ”kapten”… vi hade tänkt göra fyra filmer med Steinar, men det fungerade ju. Tv-serien såldes till ett tiotal nya länder. Exporten har ökat. Nu visas Beck i 77 länder, tror jag. När jag var i Dubai kom det fram en arab och skrek ”Beck, Beck, Beck” åt mig.

– Beck har aldrig ens försökt att bli high concept. Det är bara en grupp poliser som försöker få ordning bland poliser och rövare. Krim är en framgångsrik exportvara. Vi i Norge exporterar ju Jo Nesbø.

helskärm Kristofer Hivju.

Därför är han inte med i alla Beck-filmer

Kristofer Hivju är även med i nästa Beck-film. Han förklarar varför han till och från inte varit med sedan han gjorde entré i serien.

– Vi filmar fyra filmer under ett halvår. Jag kan inte vara borta från familjen så länge. Därför har vi förklarat varför han inte alltid är med. Ett tag skulle han hem till Oslo och hålla ihop familjen. Den här gången är han på lån från Oslo-polisen. Serien är ju inte avhängig av mig. Det är många att bygga historierna kring. Nu har ju både Martin Wallström och Valter Skarsgård kommit in.

Tveklöst är det förstås ändå rollen som krigaren Thormund Giantsbane i ”Game of thrones”, en av alla tiders största tv-serier, som gjort Hivju mest berömd.

– Den serien är ju en life changer för mig, absolut. Jag hade ju gjort några filmroller utomlands innan, men mest spelat teater på hemmaplan. Att komma med i den tv-serien under säsong 3, när hajpen var som störst, det var ju nästan som att bli medlem i The Beatles.

helskärm Kristofer Hivju.

”Ruben Östlund är nya Ingmar Bergman”

Strax efter det hade Kristofer en av de största rollerna i Ruben Östlunds ”Turist” (2014), som prisbelönades i Un Certain Regard, en sidosektion på filmfestivalen i Cannes. Drygt ett halvår senare vann han en Guldbagge för bästa biroll.

– Första inspelningsdagen skrek Ruben åt mig: ”Jävla posering, sluta med Game of thrones-stilen!” (skratt). Rubens universum är helt annorlunda, men även den filmen har hjälpt mig till fler USA-roller. Det är kul att följa Rubens karriär, han är er nya Ingmar Bergman.

På Guldbaggegalan fick Kristofer ta emot priset av – sina två döttrar, då i 6-7-årsåldern. Ett av galans gulligaste ögonblick genom alla tider.

– Jag visste ju att de var där, det var ju jag som tog med hustrun och barnen till Stockholm, men det hade jag ingen aning om skulle ske om jag vann. Jag trodde de satt och spelade Nintendo nå'nstans (skratt).

helskärm Kristofer Hivju överraskades av döttrarna på Guldbaggegalan 2015.

Satsar på en rockkarriär

Nu väntar inspelning av en än så länge hemlig utländsk tv-serie. Och – en rockkarriär.

– Det är mitt passion project, ett album. Jag skriver låtar, sjunger och spelar gitarr. Skivan är färdig till 75 procent, så jag hoppas den kommer före nyår.

– Det var musik jag skulle göra, det höll jag på med från 10-23-årsåldern, sedan kom skådespeleriet in från sidan, liksom.

Hur låter det?

– Jag är en storyteller, ser låtarna som noveller. Sjunger med ganska djup stämma. Jag är gammal Leonard Cohen-, Nick Cave- och Tom Waits-fan, så får du tänka dig själv hur det kanske låter.

helskärm Hivju i ”Cocaine bear”.

Kristofer Hivju om…

… sitt klassiska stora röda skägg:

– Jag hade inte skägg när jag provfilmade för ”Game of thrones”, men de gav mig ett rött lösskägg. Sedan blev inspelningen uppskjuten. När jag kom tillbaka hade jag skaffat skägget på riktigt. Det tyckte de var bra, gav lösskägget till nå'n annan och skrev kontrakt att jag inte fick ”förändra utseendet” på sex år.

… att vara med i ”Fast & furious 8”:

– Det var mer som en rockkonsert än en filminspelning. Stjärnorna hade tre, fyra husvagnar var. All konst, om man nu ska kalla det för konst, bör ha en ram, men där fanns inga begränsningar. Filmen kostade väl tre miljarder. Wayne Johnson och Vin Diesel var osams, men där tog jag inte någon ställning.

… bioaktuella ”Cocaine bear”:

– Det är ju inspirerat av en verklig historia. En man i ett Cessna-flyg hoppade ut i skogstrakter med kokain för 15 miljoner dollar. Fallskärmen vecklade aldrig ut sig. En utsvulten björn kom och satte i sig kokainet och dog. Men i filmen anfaller han människor. Jag spelar en norsk turist som råkar ut för honom. De som gjorde effekterna i ”Avatar”-filmen skapade björnen. När vi spelade in, slogs jag med en person som spelade björnen.

… ”Downhill”, som var en USA-version av ”Turist”:

– Jag spelar en annan roll än i Ruben Östlunds film. Många stora regissörer tackade nej med motiveringen ”det går inte att förbättra något som är perfekt”. Att jag är med är lite som en vinkning till originalfilmen. Och kul att jobba med komiska genier som Will Ferrell och Julia Louis-Dreyfuss.

helskärm Kristofer Hivju.