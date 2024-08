Russell Simmons anklagas för våldtäkt

Anställd uppger att hon brottades ner av hiphop-mogulen

Publicerad 2024-02-14

Hiphop-mogulen Russell Simmons, 66, anklagas för våldtäkt.

En kvinna stämmer producenten och uppger att han förgrep sig på henne på 90-talet när de träffades i ett jobbsammanhang.

Enligt stämningsansökan som lämnades in till rätten i New York i tisdags skedde övergreppet när kvinnan jobbade på Russell Simmons skivbolag Def Jam Recordings på 90-talet, skriver People.

I den skriver kvinnan att hon ombads komma till Simmons lägenhet i New York för att visa honom en musikvideo och att han då började ”brottas med henne på skoj” och tryckte ner henne på sängen. När hon bad honom sluta och sa nej till att ha sex med honom våldtog han henne.

expand-left helskärm Russell Simmons

”En helt annan person”

Kvinnan uppger att hon mått mycket dåligt efter händelsen och att hon haft problem med panikångestattacker. 1997 slutade hon jobba på Def Jam Recordings.

”Efter övergreppet blev hon en helt annat person”, skriver kvinnans advokat i stämningsansökan.

expand-left helskärm Mike Epps, Russell Simmons, Ice Cube, Chuck D, Mariska Hargitay, Ice-T och Dick Wolf firar Ice-T:s stjärna på Hollywood Walk of Fame 2023.

Inte svarat

Det är inte första gången Russell Simmons anklagas för sexuella övergrepp.

Sedan 2017 har 19 kvinnor uppgett att hiphop-mogulen utsatt dem för våldtäkt eller sexuella trakasserier och övergreppen spänner över tre decennier. Han ska bland annat ha förgripit sig på en kvinna på en toalett under en partykväll i New York och betett sig olämpligt under affärsmöten. Simmons anklagas också för fler våldtäkter i sin lägenhet.

Han har inte svarat på stämningsansökan.