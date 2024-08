Mariah Carey stäms på 220 miljoner – igen

Anklagas för upphovsrättsbrott för ”All I want for christmas is you”

Publicerad 2023-11-01

Julhiten har hamnat i blåsväder igen.

Countrylåtskrivarna Andy Stone och Troy Powers har lämnat in en stämningsansökan mot Mariah Carey.

Enligt dem ska upphovsrätten för deras låt med samma namn kränkts.

Mariah Carey, 54, ställs inför rätta igen.

Enligt handlingar som TMZ tagit del av hävdar låtskrivarna att det finns betydande likheter mellan Mariah Careys låt och deras när det kommer till både text och melodi, men även den ”övergripande känslan”.

De kräver nu minst 20 miljoner dollar, motsvarande närmare 224 miljoner svenska kronor, i skadestånd.

expand-left helskärm Mariah Carey.

Stone, som spelade in sin version av ”All I want for Christmas is you” med gruppen ”Vince Vance and the Valiants” 1989, lämnade även i somras in en stämningsansökan på motsvarande 220 miljoner kronor mot Mariah Carey och hennes medförfattare Walter Afansieff.

Stämningen drogs dock tillbaka då countrymusikerns advokater inte bedömde chansen att vinna tvisten som särskilt goda.

expand-left helskärm Mariah Carey i Stockholm 2016.

Finns inget upphovsrättsskydd för låttitlar

Mariah Careys sång kom ut 1994 och är en av de mest populära jullåtarna genom tiderna med över en miljard strömningar bara på Spotify.

Tidigare har Pamela Koslyn, advokat specialiserad på musik och immateriell rätt, sagt att det inte finns något upphovsrättsskydd för låttitlar vilket kan förklara varför det finns 177 verk med namnet ”All I want for christmas is you”.

Ett annat exempel enligt henne är sångtiteln ”My baby” där det i dag finns över 4 800 musikaliska verk registrerade.