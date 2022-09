Anthony Bourdains sista dagar beskrivna i kontroversiell bok

Skickade meddelande till flickvännen timmar före självmordet

Anthony Bourdain bråkade med flickvännen Asia Argento över sms.

Några timmar senare tog han sitt liv på ett hotell i Frankrike.

De privata konversationerna släpps i en ny kontroversiell biografi om stjärnkocken.

Den 11 oktober släpps den omtvistade biografin “Down and out in paradise: The life of Anthony Bourdain ”, som skrivits av journalisten Charles Leerhsen och handlar om den framlidne stjärnkocken Anthony Bourdain.

Men redan nu har New York Times avslöjat en del av dess explosiva innehåll.

Boken innehåller bland annat privata meddelanden som visar hur ”Parts unknown”-stjärnans relation med flickvännen Asia Argento, 47, krackelerade.

Bara dagar innan han begick självmord såg han paparazzibilder på hur skådespelerskan dansade med den franske reportern Hugo Clément på en restaurang.

helskärm Anthony Bourdain 2016.

Läckta meddelanden

Bourdain var rejält upprörd efter att ha sett bilderna, enligt boken. Det ledde till att paret började bråka över telefon och sms.

”Jag är okej. Jag är inte illvillig. Jag är inte svartsjuk att du har varit med en annan man. Jag äger inte dig. Som jag har sagt. Som jag har lovat. Som jag verkligen har menat”, skrev Bourdain till Argento en dag innan han dog.

”Men du var hänsynslös. Du var hänsynslös med mitt hjärta. Mitt liv”.

Argento svarade ”jag står inte ut länge” och ska därefter ha gjort slut med Bourdain på grund av hans ”besatthet”, enligt boken.

Dagen därpå, under sina sista timmar i livet, skrev Bourdain ”finns det något jag kan göra?” varpå Argento svarade ”sluta störa mig”.

Bourdain svarade enbart ”ok”. Senare samma dag hittades han död i sitt hotellrum.

Dessutom innehåller boken meddelanden som skrivits till ex-frun Ottavia Busia-Bourdain, som han skiljdes från 2016.

”Jag hatar mina fans, också. Jag hatar att vara känd. Jag hatar mitt jobb. Jag är ensam och lever i konstant ovisshet”, skrev han.

helskärm Anthony Bourdain och Asia Argento 2018.

Kritik mot boken

Både Bourdains familj och Argento har riktat hård kritik mot biografin, rapporterar New York Times.

– Varenda sak han (Leerhsen) skriver om relationer och interaktioner inom vår familj som barn och som vuxna har han fabricerat eller missuppfattat totalt, säger Bourdains bror Christopher till tidningen.

Argento uppger att hon inte läst boken, men att hon meddelat Leerhsen att han inte får publicera någonting hon sagt till honom.

Hon har tidigare anklagats för att ha drivit Bourdain till självmord genom att vara otrogen. Två månader efter Bourdains bortgång talade Argento ut i en intervju med Daily Mail.

– Människor säger att jag mördat honom. Jag förstår att världen behöver hitta en orsak. Jag vill också hitta en orsak, sa hon då.

– Människor behöver tänka att han tog sitt liv för något sånt. Han var otrogen mot mig också. Det var inte ett problem för oss.

Anthony Bourdain dog den 8 juni 2018. Han blev 61 år gammal.