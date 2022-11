Mejla Magnus Sundholm

Hollywood fattar inte – alla vill ju fly verkligheten

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

HOLLYWOOD. Skenande inflation, krig i Ukraina, elkriser och nya virusvarningar.

Det är inte undra på att folk vill fly verkligheten just nu.

Synd bara att inte Hollywoodbolagen fattat det.

”She said” har precis rullats ut på biograferna. Det är ett drama om New York Times kamp för att rulla upp filmbolagsmogulen Harvey Weinsteins många övergrepp.

Historien är imponerade och borde bland annat ses av dem som är övertygade om att traditionella medier hittar på.

Två kvinnliga journalister på NY Times jobbade med storyn i mer än ett år. Sökandet efter Weinsteins offer ledde dem bland annat till Storbritannien, Kanada och Kalifornien.

Kvinna efter kvinna vittnade om att de våldtagits av den före detta Miramaxgrundaren. Ändå kunde inte tidningen publicera förrän någon av dem gick med på att citeras vid namn.

När det till slut skedde blev det startskottet på metoo-vågen. I dag, fem år senare, är konspirationsteoretikerna inte det minsta intresserade av att se filmen. Här i USA verkar för övrigt nästan ingen vara det.

Premiärhelgen visades dramat på fler än 2 000 biografer. Ändå blev resultatet bara 2,25 miljoner dollar. Det sägs vara ett av de sämsta premiärresultaten i biohistorien.

helskärm ”She said”

”Terrifier 2”, en lågbudgetskräckis som uppges vara så äcklig att tittarna spyr, har fortfarande spelat in mer pengar än ”She said”, som kostat 32 miljoner dollar att göra och ytterligare tiotals

miljoner dollar att marknadsföra.

Det är inte metoo i sig som får publiken att vända dramat ryggen.

Andra så kallade prestigeprojekt med siktet på Oscars har det lika trögt. Deras gemensamma nämnare är tunga ämnen.

”Tar” – en hyllad film om deplattformering med Cate Blanchett i huvudrollen – ser ut att bara spela in småpengar. Likadant är det med ”Till”, som tacklar rasism och hatbrott, samt ”Banshees of Inisherin” – ett drama med Colin Farrell där fokus ligger på depression.

Men det är inget fel med de här filmerna. Det är tajmingen som är helt galen.

Titta bara på vad som gått bra på bio de senaste månaderna.

Årets mest populära film är ”Top gun: Maverick” med Tom Cruise. Till och med ”Ticket to paradise”, med George Clooney och Julia Roberts, gör hyggligt ifrån sig i den dödförklarade genren rom-com.

Clooney har själv sagt att han hoppade på projektet för att han behövde ett avbrott från allt mörker i världen.

Behovet av underhållning är alltså något som både tittare och skådespelare har gemensamt.

Att stora delar av Hollywood inte fattat det står filmbranschen dyrt.

helskärm ”Top gun: Maverick”

Veckans...

Uppbrott

Det blev ingen vidare 60-årsdag för Demi Moore. Hon och kocken Daniel Humm, 45, har gjort slut. Relationen höll i mindre än ett år. Förändringen behöver inte ge Moore någon ny livskris. Hon har redan synts på middag med en annan man.

Nederlagstippade

Det ser inte lovande ut för den amerikanska versionen av ”En man som heter Ove”, ”A man called Otto”. Filmen med Tom Hanks i huvudrollen har inte förärats med någon större lansering i USA och den har inte heller skyndats ut för att kunna delta i Oscarsracet.

Jubilar

Bondfilmen ”Die another day” fyller 20. Actionäventyret med Halle Berry blev Pierce Brosnans sista som Bond och anses vara en av de sämsta i filmserien. Handlingen innehåller en osynlig bil, Madonnas temalåt, Madonna som fäktningsinstruktör och en skurk vars ansikte är fyllt med juveler.

Sågning

Quentin Tarantino ansluter sig till Marvel-filmernas kritiker. I en intervju uppger han att det görs får många filmer i genren och säger att de inte skapar några stjärnor. I stället, anser han, är det superhjältarna i sig, från Thor till Captain America som är stjärnor, oavsett huvudrollsinnehavare.

Galnaste

Uppföljaren till ”Avatar”, James Camerons historia om de blå figurerna, lär få svårt att tjäna några pengar åt upphovsmakarna. Bara för att gå på noll måste den kommande filmen ”The way of water” spela in 2,2 miljarder kronor. I dagens biovärld anses det näst intill omöjligt.

Satsning

Ben Affleck och Matt Damon startar eget – igen. De båda kompisarna har grundat ett filmproduktionsbolag, Artists Equity, som uppges vilja dela eventuella vinster med projektens deltagare. Först ut blir en långfilm om skomärket Air Jordan. Premiären planeras till nästa år.