”Monstruös” tv-väska såld på auktion för 203 000 kronor

Publicerad 2024-01-15

Några av "Succession"-skådespelarna vid Critics Choice-galan.

En damhandväska som häcklas som ”löjligt rymlig” av rollfiguren Tom Wambsgans i det hyllade tv-dramat ”Succession” har sålts på auktion, skriver The Guardian.

Burberry-väskan skymtar förbi i ett avsnitt i den sista säsongen och såldes för motsvarande 203 000 kronor.

Vid auktionen gick mer än 200 rekvisitaföremål från ”Succession”-inspelningen under klubban. Förutom den ”monstruösa” väskan såldes bland annat rollfigurernas ID-kort, kusin Gregs hundmaskotdräkt från dennes jobb på företagets nöjespark samt fejkkorvarna från Logan Roys grymma ”Boar on the floor”-lek.

Sammanlagt drog auktionen in motsvarande 6,2 miljoner kronor.