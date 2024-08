The Hives i New York City - precis den kick som behövs nu

Bjurman: Hives på scen är ett av de stora miraklen

NEW YORK. Tar en bister måndagkväll färjan över East River och går på The Hives-konsert i Williamsburg och såklart – det är precis den gravt exalterande kick som behövs när det känns som att allting håller på att gå åt helvete.

expand-left helskärm The Hives.

Vi behöver inte nödvändigtvis rota i detaljer – det kryllar av information om världsläget på resten av den här nyhetssajten – men det är verkligen svårt att frigöra sig från den alarmerande förnimmelsen att vi alla rör oss mot avgrundens rand.

Sådana gånger behöver man kraftfull eskapism för att överhuvudtaget stå ut och det visar sig på Brooklyn Steel – ett litet, före detta stålverk mitt i Williamsburg som gjorts om till en konsertlokal som frekvent rankas som av USA:s tio bästa – att The Hives därvidlag fortfarande är ett av de stora miraklen.

Exakt när jag såg dem senast kommer jag inte ihåg – möjligen på Terminal 5 på Manhattan 2008 – men det var åt helsike för länge sedan inser jag när jag står i trängseln på det gamla fabriksgolvet och fånflinar medan rock ’n’ roll-estradörerna från Fagersta (plus ”nye” basisten The Johan and Only från Älvsbyn) hugger sig genom blixtrande versioner av exempelvis ”Bogus operandi” (komplett med dånande allsång, så ny den är), ”Rigor mortis radio”, ”Stick it up”, ”Tick tick boom” och otroliga ”Two-timing touch and broken bones”.

De är så ruskigt tajta och har sån makalös energi i sina vilda attacker att jag lyckas förtränga allt elände utanför väggarna och istället liksom…leviterar.

expand-left helskärm The Hives.

Dessutom råkar det ju vara Howlin’ Pelle som håller i mikrofonen – när han inte svingar sladden som en lasso i sin cirkusmanege. Gosse. Denne västmanländska punk-korsning av Mick Jagger, Muhammad Ali och Cab Calloway har varit rockvärldens mest underhållande frontman i två decennier och försvarar den titeln även hösten 2023.

Under en sekvens i den new yorkska fabriksmiljö Fagerstasonen förstås känner sig extremt hemtam i (”Vi vet mer om stål än någon annan!”) lyckas han som en annan Moses vid Röda havet få den tusenfaldiga publikskaran på parketten att dela sig, hoppar ner från scenen och gör en räd till mixerbordet och tillbaka – utan att någon blir omkullsprungen, oväntat nog. Sedan förenas vi alla i en avslutning av ”Tick tick boom” så extatisk att det faktiskt går att uthärda livet på den här sjuka planeten resten av veckan.

The Hives live är medicinen i svåra tider – kom ihåg det.

