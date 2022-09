Deltagare i ”Herre på täppan” 2022

Kluriga kunskapstest, pyssel och stressmoment.

I ”Herre på täppan” tävlar 40 kända personer – om att inte komma sist.

Här är profilerna som gör upp mot varandra.

Deltagarna i ”Herre på täppan”

Alvaro Estrella, 42, artist, Anette Norberg, 55, curlingspelare, Angela Praxedes, 47, realityprofil, Anna Book, 52, artist, Annie Moreau, 24, artist, Armand Krajnc, 49, boxare, Bathina Philipson, 44, tv-profil, Bingo Rimér, 47, fotograf, Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmsson, 64, dragartist, Caroline Aronsson, 25, artist, Caroline Kronqvist, 29, realityprofil, Cecilia Ehrling, 38, dansare, Dag Tolstoy, 29, komiker, Daniel Paris, 34, tv- och radioprofil, Elin Härkönen, 28, influencer, Elina Raeder, 37, röstskådespelare och realityprofil, Erica Johansson, 48, före detta friidrottare, Erik Lundin, 39, artist, Fanny Melin, 19, influencer, Izabella Andersson Acimovic, 29, realityprofil, Joy M´Batha, 27, artist, Manoel ”Junior” Marques Lerin, 45, tv-profil, Lisa Anckarman, 32, influencer, Mackan Edlund, 47, tv-profil, Magnus Hedman, 49, före detta fotbollsproffs, Marcus "Mcuze" Johansson, 27, realityprofil, Martin Melin, 55, polis och tv-profil, Maxine Nordlindh, 33, realityprofil, Mikaela Laurén, 46, boxare, Martin Edlund, 35, realityprofil, Nemo Hedén, 35, poddare, Petter Kjellén, 40, tv-profil, Renaida Braun, 25, artist, Robert Andersson, 48, realityprofil, Sandra Dahlberg, 43, artist, Sigrid Barany, 47, kock, Simon Lindström, 31, realityprofil, Tobbe Blom, 46, trollkarl och tv-profil, Tobias Karlsson, 46, dansare och Vilma Davidsson, 24, artist.

”Herre på täppan” avgörs i totalt 39 deltävlingar där en deltagare hela tiden sållas ut till bara en person återstår.

Programmet, som bygger på den internationella tittarsuccén ”99 to beat”, leds av Carina Berg och har premiär på Kanal 5 och Discovery plus senare under 2022.