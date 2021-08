Tusse sätter bottenbetyg på sitt kärleksliv: ”Är mer än uselt just nu”

Artisten sätter plus på livet

Publicerad: Mindre än 10 min sedan

helskärm

Från uselt till mästerligt.

Det är höga toppar och djupa dalar när artisten Tusse sätter plus på livet.

Här är Tusses plusbetyg på...

...karriären

– Jag säger fyra. För att den femte ska sitta så måste jag släppa flera av de låtarna jag skrivit som jag älskar och som jag har på lager.

Så det kommer fler låtar snart?

– Ja, jag har skrivit massa låtar som jag helst vill släppa nu, nu, nu, men alla är på semester så jag väntar bara på att få klart dem.

...hälsa

– Fem plus. Eller fyra då, för jag äter kanske inte så bra och sover inte som jag borde nu när jag är på turné med Diggiloo. Men det får ändå fyra plus för jag är så glad. Min psykiska hälsa är på många plus, men min fysiska just nu hade kunnat vara bättre.

Men hur påverkar det dig då när du inte äter och sover?

– När jag inte äter ordentligt blir jag extra sur och oskön ibland. Men sömnen spelar inte så stor roll.

Fakta Aftonbladets betygskala Mästerligt Jättebra Bra Godkänt Underkänt Uselt Läs mer

...ekonomin

– Där måste jag säga att den är på en etta. Jag har precis flyttat hemifrån och har så mycket utgifter som jag aldrig haft förut, så det är lite märkligt.

Hur är det att ha flyttat hemifrån i övrigt då? Förutom att det kostar pengar...

– Det är jättehärligt och jättekul och lite, lite läskigt.

Vad är det som är läskigt?

– Allt som är svårt; Städa, betala räkningar, gå ut med soporna, diska, tvätta och lägga sig i tid.

Hur många gånger om dagen ringer du dina föräldrar och frågar om hjälp?

– Minst tre.

...kärlekslivet

– Minus. Tyvärr, där kom minuset. Det är det enda som saknas i mitt liv tror jag.

Men du förstår att minus betyder att det är uselt?

– Mitt kärleksliv är mer än uselt just nu.

Så det har inte gått så bra med Tinder efter Eurovision?

– Nej, det kan man inte säga. Jag jobbar ju tusen dagar i veckan och jag har inte riktigt tid för det.

...framtidsplanerna

– Fem plus för framtidsplanerna. Jag har grymma låtar att släppa, härliga projekt som kommer, att bo i Stockholm är sjukt kul och att skaffa nya kompisar och hänga med fina människor här. Plus att jag älskar staden.

arrow Läs fler kändisars plus på livet här

Publisert: Publicerad: 10 augusti 2021 kl. 06.44