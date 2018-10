Candice Bergen + FÖLJ

Svenskättade tv-stjärnan: ”Därför har vi beväpnade vakter”

1 av 3 | Foto: Evan Agostini / AP TT NYHETSBYRÅN Candice Bergen.

NÖJE 31 oktober 2018 06:55

NEW YORK. Som ung gick svenskättade Candice Bergen på dejt med Donald Trump.

Nuförtiden sågar både hon och hennes rollfigur i ”Murphy Brown” den amerikanska presidenten jämns fotknölarna.

Ställningstagandet är riskfyllt.

– Vi är medvetna om att vi kan bli måltavla för såna som han med kepsen, säger hon och syftar på Floridabon Cesar Sayock, 56, som i förra veckan greps för att ha spritt hemmagjorda bomber.

Med tanke på att en sprängladdning hamnade hos Robert DeNiro torde ingen kunna anklaga vare sig henne eller tv-bolaget för att vara paranoida.

– Vi har ju klargjort vår position. Därför har vi har vakter som är beväpnade.

Sen, som för att avdramatisera samtalet, lägger hon till:

– De har riktigt stora vapen.

Candice, 72, tar emot på hotell Essex House på Manhattan. Frusen efter att ha trotsat regn på tvären och iskalla höstvindare behåller hon till en början den kornblå kappan på.

Att ställa in åtagandet fanns dock inte på kartan för tv-veteranen som 1988-1998 gjorde serien i Los Angeles innan programkonceptet i fjol dammades av och började spelas in i New York.

Ung knäppskalle

– Att filma här var mitt enda krav för att återvända, säger hon.

– Min make är sjuk och jag kunde inte flytta honom till västkusten.

Maken är fastighetsmogulen och filantropen Marshall Rose som hon gifte sig med 2000. Bröllopet arrangerades fem år efter att hon blev änka då filmregissören Louis Malle gick bort.

Hade ödet velat annorlunda hade hon kunnat gift sig med Donald Trump. När de var unga var de ute ihop.

– Det var en dejt, poängterar hon med ett skratt som om hon fortfarande är generad över händelsen.

– Då var han var inte den knäppskalle han är i dag. Han var en ung knäppskalle. Men han var ingen man. Allt han hade var pengar.

Hon säger att Trump hämtade henne i en limousine.

– Limousinen matchade hans kostym och hans kostym matchade hans boots.

Vinröd kostym

Vilken färg hade kostymen?

– Vinröd.

Hon skrattar på nytt.

– Jag var hemma igen innan det var mörkt. Sen såg jag honom inte på typ 100 år, förrän jag började springa på honom på tillställningar i New York. Då var han alltid mycket artig och trevlig.

Hon avbryter sig.

– Det kommer antagligen att bli annorlunda nu.

Omstarten på ”Murphy Brown” har resulterat i 13 nya avsnitt. De kunde ha kommit långt tidigare.

– Vi fick i då och då förfrågan under åren. Vi undrade alltid varför vi skulle göra det. Vi tycket att vi hade gjort det.

– Men på senare tid har det känts som om det finns nya fält att plöja. Det gav oss en anledning att börja om.

Förklädda varianter

– Jag är mycket stolt över det vi gör. Jag tycker att manusförfattarna skriver utan fruktan. Jag väntar alltid på att polisen ska storma in.

Handlingen har flyttats cirka 20 år framåt i tiden. Brown har nu pensionerat sig från jobbet som nyhetsankare men hoppar efter Trumps president-tillträde på ett jobb i morgonprogrammet ”Murphy in the morning”.

När premiärdatumet i den påhittade nyhetskanalen CNC närmar sig upptäcker hon att hennes son Avery (Jack McDorman) har fått ett eget morgonprogram i konkurrentkanalen Wolf News.

De båda kanalerna är som namnen avslöjar lätt förklädda varianter av CNN och Fox News.

– Fox fanns inte när vi började med ”Murphy Brown” säger Candice.

– Internet fanns inte heller, eller sociala medier. Det fanns knappt bilar, säger hon och skrattar.

Originalserien blev en gigantisk succé. För Candice blev den också en personlig revansch.

Ville ha Heather Locklear

– CBS ville inte ha mig i huvudrollen. De ville ha en berömd komiker. De ville ha Heather Locklear (skratt). De tyckte att jag var för gammal.

Hon uppger att hon förstod dem.

– Jag hade inte velat haft mig. Men seriens skapare, Diane English, stod på sig.

I dag är ”Murphy Brown” ett varumärke. Det är med andra ord inte svårt för producenterna att locka gästskådisar.

Men att Hillary Clinton skulle dyka upp i premiären i september var ändå otippat. Hon spelade sig själv och skämtade om mejl och sin tidigare post som utrikesminister.

– Jag hade träffat henne några gånger tidigare. För att få tag i henne ringde vi alla vi kände. Jag tycker att hon var modig som ställde upp, för på ett sätt drev materialet med henne.

När ”Murphy Brown” först sändes var tv-klimatet annorlunda. I dag lever vi i efterdyningarna av metoo.

Sexuella övergrepp

Inte heller det är ett ämne vare sig ”Murphy Brown” eller huvudrollsinnehavaren skyr.

– Vi har gjort ett avsnitt om det, om sexuella övergrepp. Metoo har haft stor inverkan på branschen och jag tror inte att det försvinner. Men jag tycker att rörelsen behöver gränser, att den behöver stå till svars och att utpekade män borde få en möjlighet att ge sin sida av händelseförloppet.

På frågan var hennes rättframhet kommer från slår hon ut med händerna.

– Jag är ingen aktivist. Men jag har alltid haft en röst. Det har man om man är skådis och har nått viss framgång. Jag har använt min röst och försöker göra något vettigt av den.

Intervjutiden är på väg att rinna ut. Men Candice har inte bråttom att ge sig ut i rusket.

Innan vi skiljs åt tar vi en bild. Hon frågar var jag kommer ifrån i Sverige.

Svensk pappa

– Jaha, själv är jag från Malmö, säger hon.

Men du är väl född i Beverly Hills?

– Ja, alltså, min pappa Edgar var svensk. Han var från Malmö. Han hette Berggren när han kom till USA, men ändrade namnet. Så jag är halvsvensk.

Candice uppger att hon har släktingar kvar i Sverige, men att de inte har någon kontakt.

– Jag har inte varit där sen jag var 14. Men jag vill verkligen åka tillbaka.

Det har ändrats en del på 58 år.

– Jag förstod det när jag såg ”Män som hatar kvinnor”. Det var inte det Stockholm jag mindes.

Nöjesbladets Magnus Sundholm möter Candice Bergen.

FAKTA Candice Bergen om... ...Donald Trump: – Känslor av anständighet, medkänsla och mänsklighet har inget värde för honom. Han lockar fram de mörka änglarna inom människor. ...omstarten på ”Murphy Brown”: – Det är mycket känslosamt för oss att vara tillbaka igen. Ta bara det faktum att vi fortfarande är vid liv. ...inspelningen: – Det är inte så lätt att lära sig repliker i min ålder. Om det var svårt för 30 år sedan är det en utmaning nu. Jag hoppas att arbetet ska försena demensen med några år (skratt). LÄS MER

