Uma Thurman får hjälp av Thomas Bodström – för att bli svensk

Hemligt möte i New York – nu vill hon köpa hus

NÖJE 20 juni 2018 09:58

Uma Thurman drömmer om hus i Sverige.

Under ett hemligt möte i New York anlitades Thomas Bodström för att fixa Hollywoodstjärnans blågula medborgarskap.

– Hon tycker att det är fel att hon inte är svensk, säger han i Mix Megapol.

Hennes mamma är svensk.

Nu vill Hollywoodstjärnan Uma Thurman, 48, bli svensk hon med.

Och hon har tagit till en svensk kändisadvokat för uppdraget.

Thomas Bodström berättar för Gry Forssell i Mix Megapol att han är anlitad.











1 av 4 | Foto: AP Uma Thurman.

– Hon har gett mig i uppdrag att ansöka om svenskt medborgarskap. Större delen av hennes släkt är svenskar, hennes mamma är svensk. Hon tycker hela sitt liv… hon berättade mig tidigare att hon tycker det är fel att hon inte är svensk, hon känner sig som svensk, säger han.

Hemligt möte i New York

De möttes båda nyligen i USA, men Bodström är förtegen om detaljerna kring mötet.

– Nej och jag går inte in på det. Alla sådana saker stannar mellan oss men jag kan bekräfta att vi träffats och att hon gett mig det uppdraget. Det är ett helt vanligt klientuppdrag med en speciell persen så jag går inte in på några detaljer. Jag träffade henne för två veckor sedan i New York , då hade vi ett möte och då anlitade hon mig som advokat för det här, för nu ska vi ansöka om att hon ska få bli svensk medborgare.

– Jag tror också att det skulle vara fantastiskt bra för svensk film att få en sån världsstjärna som svensk medborgare och representant och ambassadör för svensk film.

Filmexperten Hans Wiklund, som är bisittare i kanalens morgonprogram, blev exalterad över beskedet.

– Jag är superupphetsad över det här, det är helt fantastiskt. Att äntligen får över en filmstjärna av dignitet.

”Vill köpa hus”

Uma Thurmans mamma Nena von Schlebrügge, dotter till Birgit Holmquist, var modell och utbildade sig vidare till terapeut.

Redan 2014 hintade Uma Thurman till Skavlan att hon pluggade svenska och ville flytta till Sverige.

– Jag skulle älska att göra det. Det är svårt att hålla liv i romantik i livet, men romantiken till Sverige har aldrig slocknat, sa hon till Skavlan 2014.

Enligt Thomas Bodström har planerna utvecklats vidare.

– Hon vill köpa hus i Sverige och bo här framöver. Hon har stor släkt i Skåne så det finns väldigt mycket som gör att hon vill bli svensk, hon har känt sig som svensk hela sitt liv. Vi hoppas att det går bra men det är också en lång process.

Nöjesbladet söker Uma Thurman.

