Leila K är tillbaka: ”Längtar efter att släppa nytt material”

Leila K heter egentligen Laila El Khalifi och upptäcktes av den svenska duon Rob’n’Raz när hon 17 år gammal ställde upp i en musiktävling.

Hon fick sin första hit med debutsingeln ”Got to Get” 1989 och fortsatte att släppa musik fram till 1997.

SVT gjorde 1998 dokumentären ”Fuck You, Fuck You Very Much” om Leila K.

2016 valdes Leila K in i Swedish Music Hall of Fame