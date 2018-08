Här anländer stjärnorna till Kristallen 2018

NÖJE 31 augusti 2018 18:11

Nu är det äntligen dags för årets upplaga av Kristallengalan.

Anna Book är en av de nominerade.

– Jag kommer att dricka många drinkar om jag vinner, säger hon till Nöjesbladet.

Själva galan kör igång klockan 20.00 i kväll.

Men redan nu anländer kändisarna i drivor till Cirkus i Stockholm.

”Let’s dance”-profilerna Tony Irving och Ann Wilson var några av de första att gå längs de röda mattan. Men de gjorde de inte som nominerade till något pris.

– Det är fantastiskt att vara här men det är lite surt att vi inte är nominerade, erkänner Tony Irving.

Ann Wilson håller med.

– Vi är tävlingsmänniskor och att inte vara nominerade känns som ett nederlag.















1 av 6 | Foto: Sören Andersson/TT / TT NYHETSBYRÅN

”Stolt och hedrad”

En som dock är full i glädje är Anna Book.

Hon vann premiärsäsongen av ”Biggest loser VIP” och är nu nominerad till priset som Årets tv-personlighet.

– Jag är väldigt stolt och hedrad, säger hon.

Deltagandet i programmet har inte bara ändrat hennes yttre – utan även hennes inre.

– Jag är fortfarande helt crazy och all over the place. Men jag har ett annat lugn inom mig. Och det är väldigt skönt att känna det.

Men du släpper ut något vilt om du vinner?

– Det kan du ge dig fan på! Då blir det glädjevrål. Jag kommer att dricka många drinkar om jag vinner, säger Anna Book.

