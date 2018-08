Kände sig tvungen att klä av sig i "Lost"

Foto: Jordan Strauss/AP/TT Evangeline Lilly kände att hon inte hade något att säga till om när manuset till "Lost" krävde att hon klädde av sig. Arkivbild.

När "Lost"-stjärnan Evangeline Lilly läste i manus att hon skulle filmas halvnaken försökte hon protestera.

– Men jag kände inte att jag hade något att säga till om, säger hon.

Nu ber seriens skapare och producenter henne om ursäkt.

Skådespelaren Evangeline Lilly fick sitt stora genombrott som Kate i tv-serien "Lost". Men när hon ser tillbaka på arbetet med serien, som sändes 2004 till 2010, är det inte bara glada minnen som kommer upp. Under tredje säsongen spelade hon mot sin vilja in en avklädd scen, berättar hon i podcasten " The lost boys ", skriver Variety.

– Jag kände mig så förödmjukad och darrade när det var över, säger hon.

Det var dock inte den enda gången som det hände.

– I säsong fyra dök det upp ännu en scen där Kate skulle klä av sig och jag kämpade hårt för att behålla kontroll över den scenen. Men jag misslyckades än en gång, säger hon och fortsätter:

– Då sa jag "Nu räcker det. Ni kan skriva vad ni vill – men jag kommer inte att göra det. Jag kommer aldrig ta av mig kläderna i den här serien igen.” Och det gjorde jag inte heller.

Efter att hon offentligt berättat om sina upplevelser har seriens skapare och producenter gått ut med en officiell ursäkt:

"Vi har inte kontaktat henne än, men vi är djupt och uppriktigt ledsna. Ingen ska någonsin behöva känna sig osäker på jobbet. Punkt.", skriver JJ Abrams, Damon Lindelof, Jack Bender och Carlton Cuse.

FAKTA Fakta: "Lost" Mystiskt äventyrsdrama skapat av JJ Abrams, Damon Lindelof och Jeffrey Lieber och sändes i sex säsonger 2004–2010. Serien hyllades av så väl Golden Globe-galan som Emmy-galan. I rollerna sågs bland andra Matthew Fox, Evangeline Lilly, Josh Holloway och Jorge Garcia. LÄS MER

