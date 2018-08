Tv-profil död efter stroke

Foto: Steve Spatafore / AP TT NYHETSBYRÅN Robin Leach (till höger) med amerikanska kändiskockarna Giada De Laurentiis och Bobby Flay under ett evenemang i Las Vegas 2014.

NÖJE 24 augusti 2018 18:22

Robin Leach, programledare för tv-serien ”Lifestyles of the rich and the famous” har dött.

Han avled i morse, lokal tid, i Vegas.

Leach blev 76 år.

Robin Leach drabbades av en stroke i november under en semesterresa i Cabo San Lucas i västra Mexiko. Han har vårdats på sjukhus sedan dess.

Under fredagen kom beskedet att den populäre programledaren avlidit samma morgon, lokal tid, i Vegas. Det bekräftar kollegan John Katsilometes för The Las Vegas review journal, uppger TMZ.

Han ska ha befunnit sig på hospice efter att ha drabbats av en andra stroke i måndags.

Familjen uttrycker sina känslor och sin uppskattning för omgivningens stöd i ett uttalande.

”Vilket vackert liv han hade, trots de senaste 10 månaderna. Vår pappa, farfar, bror, farbror och vän Robin Leach gick stillsamt bort i natt”, lyder uttalandet enligt TMZ.

”Allas stöd och kärlek under den senaste tiden, nästan ett år, har varit otroligt och vi är så tacksamma”.

Robin Leach var en erfaren nöjesreporter och författare född i London, som fick stor genomslagskraft med sitt eget tv-program ”Lifestyles of the rich and famous”. Serien sändes mellan 1984 och 1995 och gästades av kändisar och visade upp deras extravaganta livsstil, bilar och hus.

Han flyttade till Las Vegas 1999 och tillbringade merparten av sina sista år som journalist för the Las Vegas review journal och the Las Vegas Sun.

Robin Leach blev 76 år. Han skulle ha fyllt 77 på onsdag.

