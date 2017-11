Martin Björk gör comeback med dejtingsåpa

Senast han ledde ett program var för fyra år sedan.

Snart är Martin Björk tillbaka i tv-rutan.

Till våren leder han singlar i jakten på kärlek – och miljoner – i TV3:s ”Are you the one?”.

– Jag hoppas jag kan vara den förlängda armen från tittarna till det som pågår här och ställa de där frågorna som man kanske själv vill ställa hemma i tv-soffan, säger Martin Björk från inspelningen i Thailand.

Foto: TV3/Johnny Wohlin Martin Björk.

Martin Björk har spelat in mer än halva säsongen av den nya realityserien ”Are you the one?” när Nöjesbladet når honom. För Martin Björk är det första gången han leder ett tv-program sedan 2013. Han beskriver det själv som ”en mini-comeback”.

– Jag har alltid tyckt om att göra tv, men jag har alltid varit noga med att ha en business vid sidan om så man inte står och faller med tv-projekt. När jag fick den här frågan kan jag ärligt säga att jag behövde den som minst, men det är så klart att jag är oerhört tacksam för att det var en förfrågan angående ett program som jag gillar, säger han.

Föregångaren i USA har sänts i sex säsonger. I den svenska versionen resar tjugo singlar till Thailand där de ska bo tillsammans. Redan från start finns det en ”perfect match” för varje deltagare, baserat på olika tester och djupintervjuer.

Ingen åker ut, i stället handlar det om för singlarna att ta reda på vem som är ens perfekta matchning. Lyckas hela gruppen vinner de kanske inte bara kärleken, utan de får även dela på en miljon kronor.

Inga likheter med skandalsåpan

Det är inte första gången Martin Björk befinner sig i Thailand för en tv-inspelning. 2002 ledde han skandalserien ”Temptation island”.

Med undantag för spelplatsen finns det inga likheter mellan programmen, enligt Björk.

– Det här är ett mycket härligare program, som drivs av kärlek och lust och att träffa någon, säger Martin Björk.

Drama lär det dock bjudas på i TV3:s nya serie.

– Det blir kärlek, tårar och svek, alla de där ingredienserna finns i den här typen av program. Men kärnan är att man som person och grupp ska lyckas med ett uppdrag och det är det som är härligt med den här serien.

”Are you the one?” har premiär på TV3 och Viafree våren 2018.

LÄS OCKSÅ Sofia Wistam: ”Det var tufft att sticka ut”

LÄS OCKSÅ Temptation Island-paret har blivit föräldrar

FAKTA Martin Björk om... ...årets säsong av ”Temptation Island”: – Det stimulerar inte mig jättemycket som tittare. ...att få möjlighet att fortsätta jobba med TV3 och MTG: – Ja, det är klart jag är sugen. Vi får väl avvakta och se helt enkelt, men det hoppas jag verkligen. ...hur det går med kärleken:

– Det går fantastiskt, jag har en bra kärlek vid min sida. Läs mer