Julshow som behöver mer jul

Foto: David Tunander Niklas Strömstedt, Sara Niklasson och Torbjörn Fall.

En effektiv timme med Niklas Strömstedt. Han gör sina hits i pigga versioner med en fin orkester.

Men det blir en lång väntan på tomten och julmusiken.

På min önskelista: Mer jul.

FAKTA Ett ljus i mörkret +++

Niklas Strömstedt, Grand hotell Stockholm. Läs mer

På 30 år har Niklas Strömstedt gått från ”Tänd ett ljus” 1987 till årets julkärlek ”Ett ljus i mörkret”. Från ljus till ljus är kanske inte ett stort steg för mänskligheten, men Niklas Strömstedt har gått långt som artist sedan han skrev den första julhiten ihop med Lasse Lindbom. Här visar han upp höjdare från fyra årtionden som låtskrivare.

Grand hotells Vinterträdgård är ombyggd med ny scen, och julpyntad med extra allt. Granen står så grön och grann på scenen. Niklas Strömstedt har röd kavaj och svart fluga.

Det inleds med hans hitlåtar i finklädda tolkningar. Några får drag av country. Kapellmästaren Marika Willstedt växlar mellan flygel och cello, Sara Niklasson spelar fiol, elgitarr och mandolin.

Lång väntan på julsånger

Bandet hinner ändra ljudbild många gånger. Det är en utmärkt lista av Niklas Strömstedts bästa; ”Sista morgonen”, ”Om”, ”Förlorad igen”, ”Inga änglar gråter”, ”Vart du än går”. Ljudet är fantastiskt.

Men det går mer än halva showen innan julsångerna kommer fram. Nyskrivna singeln ”Ett ljus i mörkret” når direkt fram till publiken och Niklas Strömstedt pratar om julklappar och att vi behöver ge våra kära vår tid. De gör några julsånger på svenska, ”Om jag bara fick en elgitarr till jul” (I wish it could be christmas everyday) och ”Vår vackra vintervärld” (Winter wonderland).

I utmärkta versioner. De duktiga musikerna sjunger bra också.

Men snart är det tillbaka till hitparad. Niklas Strömstedt gör sina ”Oslagbara!” och ”Flickor talar om kärleken”. Den självklara finalen är ”Tänd ett ljus”, och den framförs mycket stämningsfullt med ljusbilder som fyller hela vägghöjden i Vinterträdgården och sångaren själv på en oväntad scen. Allsång.

Då är det jul igen. Jag hade gärna hört mer sådant. Det här bandet kan säkert lyfta fler julklassiker.

GES ger sig ut på turné 00:36

LÄS OCKSÅ Glädjebeskedet: GES gör första turnén på 15 år

LÄS OCKSÅ ”Jag hade stökiga jular i min barndom”