Bianca Ingrosso om nya skönhetsingreppet: ”Det är min kropp”

Influencern har gjort fillers under ögonen

avAlex Hartelius

NÖJE 15 mars 2019 20:15

Bianca Ingrosso har tröttnat på att se trött ut.

På sin youtubekanal berättar hon om sitt senaste skönhetsingrepp: Fillers under ögonen.

– Jag har själv sett att mina ringar gör så att jag ser drogad ut, säger hon.

Biana Ingrosso, 24, har gjort fillers under ögonen. Det berättar hon om på sin youtubekanal.

– Jag ärvde min pappas mörka och ihåliga ringar under ögonen. Jag har väldigt lite och tunn hud, och eftersom jag gör så mycket tv och plåtningar ser jag väldigt trött ut trots att jag är skitpigg, säger hon.

Hon har själv märkt att hennes mörka ringar retuscherats bort i bilder efter plåtningar.

– Det har inte gett mig komplex men jag har blivit väldigt trött på att se trött ut. Så jag testade att lägga fillers under ögonen och det är det bästa jag gjort.

Foto: YOUTUBE Bianca Ingrosso.

”Det är min kropp”

Bianca Ingrosso säger vidare i vloggen att hon inte vill ha några kommentarer om sitt skönhetsingrepp, och att det inte är därför som hon visar upp det.

– Det är min kropp. Jag är vuxen, fyller 25 år och jag gör vad jag vill. Jag vill bara inspirera alla andra att göra vad de vill, ingen ska bestämma över vad du gör. “You do you, I do me”.

Förra året gjorde Bianca Ingrosso en läppförstoring efter att ha haft komplex för sina läppar i över tio år. Skönhetsingreppet visades i realityserien ”Wahlgrens värld” och hon berättade senare för Nöjesbladet att hon var väldigt nöjd med resultatet.

– Jag älskar mina läppar, små som stora. Nu blev de i och för sig inte så jättestora för jag ville att de skulle se naturliga ut, sa hon då.

