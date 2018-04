Personal på hotellet: ”Så sorgligt att han är borta”

NÖJE 22 april 2018 12:32

MUSKAT. Några mil från Omans huvudstad, insprängd mellan två berg ligger Muscat Hills Resort.

Ett avskilt stilla paradis där gästerna bor i privata hyddor belägna med havet som närmsta granne.

I receptionen strömmar ”Levels” ur högtalarna, en hyllning till Tim ”Avicii” Bergling som besökte hotellet dagarna innan sin död.

Muscat Hills Resort känns nästan ödsligt. Bara ett fåtal gäster gömmer sig under parasoll från den stekheta solen. För en vecka sedan befann sig Tim ”Avicii” Bergling här med sina vänner.

– Han ska ha bott här i några dagar, jag träffade inte honom men jag hörde att han åkte båt med sina vänner. Det är så sorgligt att han är borta, säger en person som arbetar på hotellet.













1 av 5 | Foto: Marcus Ericsson Muscat Hills Resort där Avicii bodde.

Polisen utesluter brott

Tim Bergling dog i fredags, 28 år gammal.

Polisen i Oman misstänker inte att något brott begåtts, efter att man utfört en obduktion i fredags och en under lördagen.

”Två obduktioner har gjorts. Vi kan bekräfta att det inte finns någon brottsmisstanke bakom dödsfallet” säger polisen i Oman till CNN.

Tillägnar fest åt Avicii

I ett inlägg på Muscat Hills Resorts Instagram skriver man:

”Avicii var extremt vänlig mot all vår personal, som vem som helst av våra andra gäster. Avicii såg ut att må bra och verkade njuta av sin vistelse här"

Nu spelas Aviciis musik i högtalarna. På fredag kommer man hålla en hyllningskonsert till den bortgångna världsstjärnan.

”Vi kommer att tillägna vår uppkommande Beats by the Beach-fest, som äger rum den 27 april, till minne av Avicii. Vi har även lamporna i bukten tända under natten för att hedra hans själ”.

1 av 17 | Foto: Frédéric Dugit / LE PARISIEN / MAXPPP Tim Bergling, ”Avicii”, fotograferad i Paris 2013 för franska tidningen Le Parisien.

