Pearl Jam + FÖLJ

Pearl Jam släpper protestlåt – och avslöjar kommande skiva

Släpper ny musik för första gången på fem år



1 av 2 | Foto: Greg Allen / AP TT NYHETSBYR N Eddie Veddler, sångare i Pearl Jam.

NÖJE 14 mars 2018 05:50

Pearl Jam släpper en ny singel – som går till attack mot USA:s president Donald Trump.

Samtidigt avslöjar bandet att en ny skiva är på väg.

Enligt Nöjesbladets källa släpps den redan nästa månad.

Rockikonerna Pearl Jam släpper ny musik för första gången sedan albumet ”Lightning bolt” 2013.

Den nya singeln ”You can't deny me” släpptes i lördags exklusivt för medlemmarna i bandets fanclub och under tisdagen till allmänheten.

Samtidigt avslöjade bandet att den singeln är startskottet för en ny fullängdsskiva.

Enligt Nöjesbladets källa släpps den nya skivan redan under april månad. Det blir Pearl Jams elfte studioalbum.

Fräser i protest mot Trump

Den nysläppta låten ”You can't deny me” fortsätter det starkt politiska bandets tradition av arga stridslåtar. Exempelvis låten ”Bu$hleaguer” från 2002 kritiserade dåvarande president George W Bush och ”Mind your manners” från 2013 gick till angrepp mot organiserad religion.

Den här gången attackerar bandet president Donald Trump. Sångaren Eddie Vedder vredesfräser:

”You can't control and you can't deny me

Your eyes are sick

You're sick and you're vile

You can't deny me

Try to talk down to me

my mind it ain't so simple

Where's your vocabulary

Your ignorance is sinful

You plant your lies as seeds

watch as the roots take hold

The country you are representing:

Condition critical”

Samlar in 80 miljoner till välgörenhet

Pearl Jam inleder under natten mot onsdag sin Sydamerikaturné i Chile. I sommar gör de 14 spelningar i Europa följt av sju utsålda stadiumspelningar i USA.

Två av de amerikanska konserterna i augusti ska samla in över 70 miljoner kronor till organisationer som bekämpar hemlöshet i bandets hemstad Seattle. Bandets medlemmar skänker samtidigt drygt 8 miljoner kronor av sina egna pengar till organisationerna.

Fem album att se fram emot 2018 00:24

14 mars 2018 05:50