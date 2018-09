Al Pacino + FÖLJ

Al Pacino.

24 september 2018

Kärlekslivet blomstrar för Al Pacino, 78.

Enligt Page Six har filmstjärnan inlett en relation med den israeliska skådespelaren Meital Dohan, 39.

– Initialt höll de saker och ting privata, men nu gör de ingen hemlighet av sitt förhållande, säger en person i parets närhet till sajten.

Skådespelarna Al Pacino och Meital Dohan har sett äta middag tillsammans upprepade gånger den senaste tiden. De har dessutom anlänt till flera event tillsammans, skriver Page Six.

Enligt en källa till sajten har stjärnorna dejtat en kortare period.

– De har träffats i tysthet i några månader och de verkar väldigt lyckliga. Initialt höll de saker och ting privata, men nu gör de ingen hemlighet av sitt förhållande, säger en källa.

Hur de träffades är okänt.

Föddes i Israel

Meital Dohan föddes i Raanana i Israel men flyttade till USA som 17-åring. Hon bor i dag i Los Angeles och är mest känd för sin roll som Yael Hoffman i tv-serien ”Weeds”. Hon har också spelat i ”Woke up dead”.

Al Pacino spelar just nu in Quentin Tarantino-serien ”Once upon a time in Hollywood” i Los Angeles.

”Gudfadern”-stjärnan hade fram tills nyligen en fyra år lång relation med skådespelaren Lucila Sola, 42. Han har döttrarna Julie Marie, 28, och Olivia, 17, och sonen Anton James, 17 från tidigare förhållanden.

