Skådespelaren var på väg nobba filmsuccén

Armie Hammer fruktade de intima scenerna









Foto: MAGNUS SUNDHOLM Magnus Sundholm och Armie Hammer.

TORONTO

I snart tio år har Armie Hammer fått höra att han är Hollywoods nästa stora stjärna.

Nu, med hyllade ”Call me by your name”, kan han ha nått positionen.

Men det krävdes en film han inte ville göra.

– Jag visste faktiskt inte om jag skulle klara det, säger han när han tar emot Nöjesbladet på hotellet Fairmont Royal York i Toronto.

– Manuset innehöll saker jag inte hade gjort förut.

Han syftar bland annat på sexscenerna i dramat om en amerikansk forskningsassistent som under ett sommarjobb i norra Italien 1983 förälskar sig i sin chefs tonårsson, spelad av Timothee Chalame t.

– Det är läskigt att vara sårbar med någon och blotta sina känslor, säger han.

Också Hammers Hollywoodagenter tvivlade på att ”Call me by your name” var rätt val för amerikanen som slog igenom i ”The social network”.

Viss förförelse

Men den 31-årige skådespelaren ändrade sig efter ett långt samtal med regissören Luke Guadagnino , som tidigare gjort ”A bigger splash”.

– Han fick mig att inse att jag borde ta rollen som en personlig utmaning, eftersom filmen gjorde mig så nervös.

Eller Som Guadagnino själv beskriver det:

– Armie ringde för att tacka nej. Som filmmakare är man lite av försäljare och ibland krävs en viss förförelse. Jag bad honom fundera på om hans rädsla kanske är ett hinder i det han söker och att han inte borde skrämmas av det.

I dag, med facit i hand, lär huvudrollsinnehavaren inte ångra sig.

– Det är en film om kärlek, vad kärlek är och att vi borde vara fria att älska den vi vill, säger Hammer som är gift och har två barn.

Spelade mot Depp

– Förhoppningsvis blir alla som ser den påminda om den första, stora förälskelsen i livet.

”Call me by your name” har gjort precis det som Hammers tidigare filmer var tänkta att göra för hans karriär. Men ”Lone ranger”, där han spelade mot Johnny Depp , gick back med 1,7 miljarder kronor. ”The man from Uncle”, med Alicia Vikander och Henry Cavill , gick sämre än förutspått och den väntade Oscarskandidaten,”The birth of a nation”, dog när regissören och huvudrollsinnehavaren Nate Parker i fjol drogs in i en våldtäktsskandal.

Trots recensenternas hyllningar och flera Golden Globe-nomineringar gör inte alla tummen upp för ”Call me by your name”.

Skådespelaren James Woods , känd för sin konservativa läggning, skrev på twitter att filmen om kärleksaffären mellan en 24-åring och en 17-åring ”hugger i den enda kvarvarande barriären av anständighet”.

Hammer gav snabbt svar på tal på samma sida:

– Dejtade inte du en 19-åring när du var 60?

FAKTA Armie Hammer om: kommande filmen ”Hotel Mumbai”: – Den kretsar kring terrordådet i Indien 2008 då 175 dödades. de båda inspelningarna: – I Italien var det varmt och avspänt, sensuellt och vackert. Mumbai var explosioner, skottlossning, skrik och vapen mot huvudet. hur ”Hotel Mumbai” påverkat honom:

