”Det är aldrig försent för Hollywood”

Satsar internationellt – efter rollen mot Matt Damon













1 av 5 | Foto: Magnus Sundholm Margareta Pettersson.

HOLLYWOOD. Det är aldrig försent för en internationell karriär

Det är svenska Margareta Pettersson ett bevis på.

Stödd av en roll mot Matt Damon och Christoph Waltz i den Oscarsnominerade regissören Alexander Paynes senaste film, ”Downsizing”, siktar hon på Hollywood.

– Jag hoppas såklart att det här ska ge mig roller i USA och Europa, säger hon när Nöjesbladet möter henne utanför Pretty woman-hotellet, Beverly Wilshire, i Beverly Hills.

På måndagskvällen är det amerikansk galapremiär i USA. Margareta är på plats, hitflugen för egna pengar.

– Jag blir hämtad i limo. Jag får gå röda mattan i Hollywood . Det är första men förhoppningsvis inte sista gången, säger hon med ett skratt.

Men det är inte bara festligheterna som lockat henne över Atlanten. Filmen har gett redan henne representation och hon har flera inbokade skådespelarmöten.

– Det är för tidigt att säga hur filmen påverkar karriärmässigt. Men min agent hoppas och tror att den ska leda till andra uppdrag.

Ålder inget hinder

I Hollywood brukar skådespelerskor klaga över att de inte får några roller när de passerat 35. Margareta är 62.

– Många brukar fråga om det är svårt. Jag tycker inte det. Jag har aldrig upplevt åldern som något hinder.

– Det är det som är så roligt med Alexander Payne . Han använder vuxna skådespelare, ofta i äldre medelåldern, i sina filmer. Att det inte bara är 20- och 30-åringar tycker jag att han ska ha en eloge för.

Rollen i det hyllade dramat om en man som inser att han skulle få ett bättre liv om han krympte sig själv, säkrade Margareta ge på egen hand.

– Jag spelade in en video där hon porträtterade den norska miljonärsdottern Solveig Edvardsen.

Beröm och kärlek

Några turer senare satt Margareta i första klass på ett flyg till inspelningen utanför Toronto, som i filmen föreställer en dal i Norge.

– Det var ett underbart äventyr. Alla var så otroligt generösa och jag fick så mycket bekräftelse, beröm och kärlek.

Totalt gjorde hon ett tiotal scener mot Damon, Waltz och – som hon säger – ”underbara Rolf Lassgård”.

– Det var 45 grader varmt. Men jag hade egen trailer och mellan tagningarna skyndade folk fram och täckte mig med paraply.

Hon tycker att hon kom extra nära Waltz.

– Jag hade väldigt många repliker och var drivande för scenen. Men han var där för mig hela tiden. Sånt upplever man inte så ofta i den här branschen.

Ny chans

Margareta har varit i Hollywood två gånger tidigare.

– Första gången var på 70-talet. Då gjorde jag ett inhopp i en tv-serie. När de fick höra att jag jobbat med Ingmar Bergman pratade de om permanent uppehållstillstånd. Men då skulle jag hem och byta lägenhet.

Hon skakar på huvudet.

– Ibland undrar jag vad som hade hänt om…

Nu kan hon få en ny chans.

– Jag är väldigt rörd av det alltihop. Och det är som de säger här – Dreams do come through.

FAKTA Här har ni sett Margareta Pettersson förut: 1) ”Morrhår och ärtor” Margarets kommentar: – Jag var Ullabritt i guldbikini. Gösta Ekman var väldigt nöjd och sa att jag skrattade som Lena Nyman. 2) ”Mäklarna” Kommentar: – Jag var arbetsförmedlaren och satte Kjell Bergqvist på plats. 3) ”Sally” Kommentar: – Jag spelade alla gästroller – bland annat en läkare som läste poesi (skratt). LÄS MER

LÄS OCKSÅ Skådespelerskor svartlistades av filmbolagsmogul