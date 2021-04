Kollegans ord om James Franco: ”Ett sexuellt rovdjur”

Charlyne Yi ville hoppa av inspelningen

Publicerad: 12 april 2021 kl. 11.46

Foto: Charles Sykes / TT NYHETSBYRÅN James Franco.

Skådespelaren Charlyne Yi kallar James Franco för giftig och manipulativ.

I ett Instagraminlägg berättar hon om sina upplevelser under inspelningen av ”The disaster artist”.

– Jag försökte bryta kontraktet och hoppa av filmen på grund av att James Franco är ett sexuellt rovdjur, skriver hon.

Skådespelaren Charlyne Yi, 35, spelade mot James Franco, 42, i filmen ”The disaster artist” 2017. I en lång text på sin Instagram skriver hon nu att hon försökt ta sig ur projektet då hon känt sig obekväm med kollegans ”sexuellt rovdjuraktiga beteende”.

”När jag försökte bryta kontraktet och hoppa av ”Disaster artist” på grund av att James Franco är en sexuell förövare, så försökte de muta mig med en större roll”, skriver hon.

Hon skriver att hon inte tog emot mutan efter som hon inte kände sig trygg i Francos närhet.

”De förminskade det och sa att det var ’så förra året’ att kalla honom för en förövare och att han förändrats... när jag bokstavligen hade hört honom ofreda kvinnor samma vecka”, skriver Charlyne Yi.

Foto: JIM COOPER/AP Charlyne Yi.

Kritiserar Seth Rogen

Hon säger att sexuella förövare visar empati, gaslightar och säger att de ska skärpa sig ”bara för att kunna skydda sig själva och fortsätta skada andra”.

I inlägget riktar ”På smällen”-stjärnan också kritik mot Seth Rogen, 38, för att ”han gjort det möjligt för James Franco att fortsätta sitt beteende under åren”.

”De säger att det inte är deras ansvar. Vems ansvar är det då? Kvinnorna som lider av posttraumatiskt stressyndrom på grund av Franco? Framtida offer?”

”The deuce”-skådespelaren har tidigare blivit anklagad för flera olämpliga handlingar. Bland annat ska han ha försökt få en minderårig flicka att träffa honom på ett hotell i New York 2014, vilket han bad om ursäkt för i programmet ”Live! With Kelly and Michael”, enligt Entertainment Weekly.

Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN Seth Rogen.

Tvingades medverka sexscener

Fyra år senare rapporterade Los Angeles Times om att fem kvinnor från hans teaterskola anklagat honom för att ha utnyttjat sin position för att få dem att ställa upp på sexscener mot sin vilja. Franco nekade till anklagelserna.

Två av de fem kvinnorna lämnade in var sin stämningsansökan för sexuella trakasserier. Parterna nådde en uppgörelse tidigare i år.

Varken James Franco eller Seth Rogen har kommenterat Charlyne Yis Instagraminlägg.

