Mejla Per Bjurman

Sommarens soundtrack gnistrar ikapp med solen

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Floridas sommarvärme underlättar upptäckten av Cola Boyys storhet. Foto: Rob O'Neal / TT

TAMPA. Den gnistrar som solkatterna på redden i Stilla Havet utanför Santa Monica en molnfri eftermiddag, svänger sexigare än vilken Prince-dänga som helst och lyckas vara sockrig och smart på samma gång.

Därför är Cola Boyys disco-pärla ”Don’t Forget Your Neighborhood” årets sommarhit.

Nä, jag behöver inte komma till den helt förbluffande sommarvärmen i västra Florida för att inse att Cola Boyy – en Kalifornisk marxist med funktionsvariation, enligt egen utsago fast besluten att göra ”a blast” av sina hinder i livet – som sätter det perfekta ledmotivet till min 54:e sommar med ”Don’t Forget Your Neighborhood”, men det underlättar. Det upprymda disconumret harmonierar ju perfekt med den sorglösa semesterkänslan i hettan under de rasslande palmerna.

Fast redan hemma på Manhattan, under The Summer of New York, har det stått klart att jag, mest av en slump, kommit över något som rymmer allt jag kräver av en sommarhit.

Den har en oemotståndlig melodislinga och ett organiskt, varmt, funkigt sväng, den gnistrar ikapp med med solen och den är liksom söt utan att vara fånig eller enfaldig. Tvärtom, Cola Boyy har saker att säga medan han serverar oss läskande drinkar vid poolen.

Att det visar sig att självaste The Avalanche varit inblandade i produktionen kommer inte som någon överraskning, ”Don’t Forget Your Neighborhood” skulle – precis som ytterligare ett antal fina spår på Prince-färgade albumet ”Prosthetic Boombox” – kunnat återfinnas på deras ljuvliga ”We Will Always Love” från ifjol, en sommardröm i sig själv.

Det finns ytterligare ett knippe sånger jag för evigt kommer förknippa med denna sommar, bland dem country-debutanten Charlie Maries lätt ekivoka ”Tequila & Lime”, Primal Scream-sångaren Bobby Gillespies andra solosingel ”Chase it Down”, Dylans gamla ”You’re Gonna Make Me Lonesome When You Go”, den gravt underskattade Joan Armatradings ”To Be Loved”, flera nummer från de återutgivna ”Sunflower & Surf’s Up”-sessionerna med Beach Boys, Luke Elliots Warren Zevon-cover ”Boom Boom Mancini”, Bjursås-sonen Broder Henrik Rapps Dylan-fresk ”Riksväg 69 Revisited”, The Head & The Hearts vemodiga ”Our House”, den sanslöst kreative Lil Babys ”How It Feels”, Sons of Kemets suggestiva och coola ”Think of Home”och det fina skramlet i The Night Marchers ”Dosed”.

Men det är framförallt Cola Boyy som står för soundtracket sommaren 21.

ORSAKER TILL EXTAS

The Many Saints of Newark (Trailer)

Bara en trailer, men ändå…herregud! Gåshud monumentale!

Cola Boyy –Don’t Forget Your Neighborhood (Albumspår)

Som sagt: Årets sommarhit.

Springsteen tillbaka på Broadway (Fenomen)

Nu börjar allt verkligen bli som det ska vara igen.

Publisert: Publicerad: 03 juli 2021 kl. 15.20