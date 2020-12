Runar Sögaard: Jag är alldeles för feg för Tinder

Berättar om singellivet efter kraschade förhållandena med Carola och Tilde de Paula

Av: Anna & Hans Shimoda

Publicerad: 15 december 2020 kl. 21.07

Uppdaterad: 15 december 2020 kl. 21.48

Han var förlovad med Tilde de Paula som plötsligt valde att avsluta relationen.

Runar Sögaard tog uppbrottet mycket hårt.

– Det var första gången jag hade riktig kärlekssorg i mitt liv, säger han till Aftonbladet.

Runar Sögaard är i full färd med att sätta upp julpynt när vi når honom på telefon. Han berättar att det inte gick som förväntat.

– Jag har slagit i några revben. Jag föll från en tre meter hög stege när jag skulle sätta upp julbelysning. Revbenen fick sig en smäll, men man får käka lite piller så löser det sig, säger Runar Sögaard och förklarar att han bor växelvis i Norge och Sverige.

– Jag bor i Oslo och i Stockholm. Varannan vecka har jag ju smågrabbarna. Jag bor i hus precis vid vattnet, jag har också ganska nära till vatten i Oslo så det är perfekt.

När man googlar ditt namn så slås vi av att det är så många negativa rubriker. Är du en problemmagnet?

– Det är en väldigt bra fråga. Jag har levt hela mitt vuxna liv i medias strålkastarljus så det har hunnit rinna lite vatten under broarna och det har hänt saker, allt ifrån rådjur, bröllop och skilsmässa och olika relationer.

Foto: Stefan Jerrevång Runar Sögaard.

Är det du som har orsakat dem eller tycker du att det bara har ”hänt” dig?

– Det allra mesta av det är tyvärr fabricerade rykten, sedan får jag ta på mig en hel del själv. De misstag och felsteg jag själv har orsakat måste jag äga själv och stå för.

Din nya bok heter ”Gud gav oss tio bud – jag har brutit mot nio av dem”, vi misstänker vilket du syftar på?

– Jag har inte slagit ihjäl någon. Rådjur, älgar och katter räknas inte.

Nu har boken varit ute ett tag, vad har du fått för reaktioner?

– Jag är överväldigad av den fantastiska responsen. Den har tydligen sålt över förväntan enligt förlaget. De kan inte vara missnöjda med reklamen heller för har inte jag skött den saken så har jag ett ex som har ombesörjt det.

Apropå ditt ex Carola så skriver du i boken att du lämnade henne efter att hon varit otrogen, men hon hävdar i ett Instagraminlägg att hon gjorde slut i trädgården i ert hus i Strömma?

– Jag vet inte hur många svenskar som sitter i trädgården i mitten av januari. Det är det enda jag vill kommentera det med. Alla som känner oss, både vänner och familj, vet att det var jag som stack.

Med facit i hand med allt som har hänt – ångrar du äktenskapet med Carola?

– Det är klart jag inte gör. Vi var kära och älskade varandra, det skulle vara vi resten av livet. Framför allt fick jag en fantastisk son, det kan jag inte ångra. Men det är klart att jag hade haft en väldigt mycket lättare väg i livet om jag inte hade gift mig med henne. Det ska gudarna veta.

Det har skrivits en hel del om att du sköt Carolas katt?

– Jag berättade hur det låg till, jag sköt den. När bönder eller jägare har husdjur så ombesörjer de ofta avlivningen av sina djur själva istället för att åka till veterinären.

Varför sköt du katten?

– Det vi skulle ha gjort är att ta den till veterinären. En katt som går och kissar non-stop inomhus, den mår inte bra. Ofta beror det på att de har någon sjukdom så jag avlivade katten. Misstaget jag gjorde var att jag inte förankrade det hos Carola först. Det var ungdomlig impulsivitet, det hade jag aldrig gjort idag. Men i pressen har det framstått som att jag är en katthatande galning som skjuter husdjur som smyger runt husknuten.

Foto: STEFAN JERREVÅNG Runar Sögaard.

Du var tillsammans med Tilde de Paula och ni var förlovade, hur reagerade du på att hon förnekade er relation?

– Olika personer har olika saker man inte vill ska komma ut. Det var också ett känsligt läge för henne, hon hade tre barn med två olika pappor. Sedan att hon dementerade och sa att vi aldrig hade varit tillsammans, det är något som hon gjorde och som jag inte kan ha några synpunkter på.

Varför tog det slut?

– Bra fråga! Det vet jag inte. Hon gjorde slut och hade utmaningar med sina ex. Det var första gången jag hade riktig kärlekssorg i mitt liv. Men the show must go on. Jag fick två fantastiska söner med en annan kvinna och jag hade inte fått dem om det inte hade blivit som det blev med Tilde.

Apropå det, hur står det till med kärleken?

– Haha! Just nu så fokuserar jag på mina barn.

Vill du träffa någon?

– Att vara själv är inget självändamål. Jag trivs bäst i härliga och stimulerande relationer så det är klart jag önskar jag skulle hitta någon att dela resten av livet med.

Är du på Tinder?

– Jag är alldeles för feg för Tinder. Dels för att jag är känd och dels så tycker jag att Tinder är lika med att ta på sig tangatrosor och ställa sig i skyltfönstret på NK.

Och det har du ingen lust med?

– Nej, det räcker med julskyltningen där.

Hur ska du träffa någon, i en bar?

– Jag har ett rikt socialt liv, men i dessa tider så är det en del som kontaktar mig via sociala medier och det är smickrande på sitt sätt.

Hur ser fredagsmyset ut hemma hos Runar?

– Hemma hos oss har vi något som heter crazy Fridays. Det innebär att grabbarna bestämmer. Det kan vara att vi bakar och gör pizzor nakna. Då är det bara att ställa upp.

Akta dig, ugnsluckan kan vara varm!

– Det har ni rätt i, haha!

Foto: Stefan Jerrevång Runar Sögaard.

FAKTA Runar Sögaard Namn: Runar Devik Sögaard. Bor: Oslo och Stockholm. Ålder: 53 år. Familj: Tre söner. Yrke: Ledarskapskonsult och författare med ett förflutet som predikant. Aktuell: Med självbiografiska boken ”Gud gav oss tio budord – Jag har brutit mot nio av dem”. LÄS MER

