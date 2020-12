Serverkaos för ”Tomten & bocken” – ställs in

Måns Zelmerlöw och Per Anderssons digitala julshow ställs in

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 16 december 2020 kl. 20.07

Uppdaterad: 16 december 2020 kl. 21.42

Foto: SANDBERG MAGNUS/Aftonbladet / TT NYHETSBYRÅN Per Andersson och Måns Zelmerlöv.

Måns Zelmerlöw och Per Anderssons julshow ”Tomten & bocken” på Hamburger Börs stötte på teknikstrul strax före livesändningen.

Showtics sajt som skulle sända showen låg nere under kvällen. Vid 21.30 kom beskedet att förställningen ställs in.

”Vi är extremt ledsna för det som inträffat”, skriver Showtic i ett utskick till berörda biljettköpare.

Ett biljettryck med omkring 5000 sålda biljetter har gjort att Showtics hemsida har kraschat.

På Showtics Facebooksida rasar hundratals biljettköpare som inte kommer in på sajten för att se den föreställning de köpt.

”Kanske skulle stresstestat servern INNAN föreställningen”, skriver en.

– Det är ett oerhört tryck på den här föreställningen att serverkapaciteten håller på att disponeras om, säger producenten Mikael Solfors.

Enligt Mikael Solfors är föreställningen framflyttat med omkring 20 minuter och väntas kunna börja 20.25.

Kommer alla som köpt biljetter fortfarande kunna se föreställningen ikväll?

– Absolut, självklart.

Vid 20.15 gick det ut ett nytt meddelande till berörda biljettköpare att showen skulle flyttas fram till 20.45.

”Pengarna tillbaka!”

Under det senaste inlägget på Showtics Facebooksida vällde det in kommentarer från arga biljettköpare under kvällen. Ett inlägg som Showtic nu har tagit bort.

”Här sitter man o väntar på en myskväll o vill glömma allt elände som händer i världen. Pengarna tillbaka!”, skriver en.

Föreställningen inställd

Showtic skickade ut ett nytt meddelande till biljettköparna om att förställningen är inställd.

”Vi har tyvärr problem som är utanför vår kontroll som gör att vi tyvärr inte kommer att kunna genomföra kvällens event”, skriver de.

De utlovar ”mer information inom kort” och skriver vidare att de är ”extremt ledsna för det som inträffat”.

Aftonbladet har sökt Mikael Solfors.

✓ Texten uppdateras

Foto: Showtic

