Will Ferrells oväntade Sverigehyllning: ”Kom nu mini-Foppa”

Hollywoodstjärnans galna fotbollsvideo

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Hollywoodstjärnan Will Ferrell har skickat pepp - på svenska! - till svenska fotbollslandslaget inför matchen mot Ukraina. Foto: PETER WIXTRÖM och TWITTER

När Sverige möter Ukraina får landslaget oväntat stöd – från Hollywood.

I ett videoklipp hyllas de svenska spelarna av Will Ferrell.

– Du ar så duktig, du ar så stark, du ar så fort, du spelar micket bra, vi är svenska fans allihopa, ropar han i klippet.

Det är svenska fotbollsförbundet som har delat videoklippet där Will Ferrell, 53, proklamerar sin kärlek och sitt stöd till landslaget inför åttondelsfinalen mot Ukraina.

– Häj, häj, förlåt mig, börjar han på lätt bruten svenska innan han fortsätter på engelska:

– Jag ber om ursäkt för att jag avbryter, men jag ville bara skicka mina lyckönskningar till er grabbar, det svenska fotbollslandslaget.

Ferrell: Vi är svenska fans allihop

Hyllningen går över i svenska igen när Ferrell fortsätter:

– Du ar så duktig, du ar så stark, du ar så fort, du spelar micket bra.

Och inte nog med det. Han ger sig på en klassisk hejarramsa också och försöker lyfta sina favoritspelare Victor Nilsson Lindelöf, Ludwig Augustinsson, Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson och Emil Forsberg. Med mer eller mindre lyckad tydlighet, och även om det kan anas att amerikanen Ferrell antagligen tycker att Peter ”Foppa” Forsberg är original-Foppa.

– Vi ar svenska fans allihopa! Vi ar svenska fans allihopa! Vi ar svenska fans allihopa! Kom nu Vigge, kom nu Ludde, Kom nu Sebbe, Kom nu Kobfe, kom nu mini-Foppa. Du ar så stark! Heja Sverige, heja sverige, heja Sverige!

Ofta i Sverige

Fotbollsförbundet skriver på Twitter:

”En hälsning till herrlandslaget från Will Ferrell! Är ni lika peppade på åttondelsfinal som Los Angeles FC:s ägare?”

I februari 2020 gick Will Ferrell in som minoritetsägare i den Kalifornienbaserade fotbollsklubben. Men att han hejar just på det svenska landslaget i kvällens match är inte oväntat. Sedan 2000 är han gift med svenska Viveca och de har tre barn ihop. Will Ferrell brukar ofta tillbringa somrarna i Sverige tillsammans med sin familj och han har flera gånger pratat om sin kärlek till hustruns hemland.

Det var också genom sin svenska familj som Will Ferrells fascination för Eurovision song contest uppstod och som förra året resulterade i filmen ”Eurovision song contest: The story of fire saga” på Netflix, en film som i sin tur ledde till att Molly Sandén Oscars-nominerades för låten ”Husavik”.

Om lite stöttning från Will Ferrell också kan leda till Oscarsgaleliknande framgångar i fotbolls-EM återstår att se.

Publisert: Publicerad: 29 juni 2021 kl. 17.09