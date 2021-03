Kronprinsessan och Darin prisade på gaygala

Årets hetero: H.K.H. Kronprinsessan Victoria

Årets hbtq: Darin

Årets scen: Fucking Åmål

Årets gayställe: Mälarpaviljongen

Årets drag: Carnita Molida

Årets podd: Ursäkta med Edvin Törnblom och Johanna Nordström

Årets duo: Edvin Törnblom och Johanna Nordström

Årets favorit på sociala medier: TNKVRT

Årets tv-stjärna: Benjamin Ingrosso

Årets tv-program: Så Mycket Bättre

Årets Keep up the good work: SHL Pride Week

Årets bok: ”Lisa & Lilly” Mian Lodalen

Årets låt: ”En säng av rosor” Darin

QX hederspris 2021: Jan Hammarlund

Årets film: Min pappa Marianne

Källa: Tidningen QX