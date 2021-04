Silvstedts panik i ”Masked singer”

Fick yrsel och andningsproblem i masken: ”Klaustrofobipanik där inne”

Publicerad: 16 april 2021 kl. 21.32

Uppdaterad: 16 april 2021 kl. 22.02

Victoria Silvstedt tvingades lämna ”Masked singer”.

För Aftonbladet berättar den svenska supermodellen om en möjlig musikcomeback, coronakarantänen på paradisön – och paniken hon drabbades av i ”Masked singer”:

– Jag fick panik och kände: ”Jag kommer svimma”, säger hon.

Foto: Emma Laurisdotter / TV4 Victoria Silvstedt

Victoria Silvstedt, 46, drog en suck av lättnad när det avslöjades att hon dolde sig under Isvargens mask och hon fick lämna ”Masked singer”. Under inspelningen drabbades hon av panik under maskeringen.

– Det var mycket varmare och tyngre än jag trodde, när man sätter på sig det där huvudet så kunde man inte andas och man såg nästan igenting i den, säger hon till Aftonbladet och fortsätter:

– I början blev jag helt yr och tänkte ”hur ska jag kunna perform?”. Jag fick panik och kände: ”Jag kommer svimma”. Jag fick lite klaustrofobipanik där inne. Sen vande man sig. Men det var otroligt varmt så man stod där och bara ”Jag kommer svimma, don’t faint, svimma inte”.

Kunde inte andas

Det måste ha varit svårt att sjunga i dräkten också?

– Ja, det var inte lätt hörrudu. Just att det var så varmt och man inte kunde andas och knappt se. Men det var ännu värre när man skulle stå kvar efter att man uppträtt i väntan på en ledtråd till. Att stå där och låtsas som att man inte alls var helt yr i skallen, säger hon med ett skratt.

Foto: Emma Laurisdotter / TV4 Isvargen fick lämna ”Masked singer” och under masken dolde sig...

Foto: Emma Laurisdotter / TV4 Victoria Silvstedt

Victoria Silvstedt har sett ”Masked singer” i USA och tackade snabbt ja när hon fick frågan om att vara med i den svenska versionen:

– Jag bara hoppade upp och ner: ”yes, yes”. Jag älskar den här tv-showen. Jag har fått många förfrågningar om att vara med i ”Let’s dance” och såna program, men det är den enda jag känt att det här kan jag köra på. Det är kul att sjunga och uppträda, plus att man fick göra det maskerat så ingen visste att det var jag.

”Får en kick på scenen”

Den svenska supermodellen hade framgångar på topplistorna både i Sverige och runt om i världen 1999 med låtarna ”Hello hey” och Rocksteady love” och gjorde musikalisk comeback med ett framträdande på ”Vi som älskar 90-talet”-festivalen 2019. Och hon kan mycket väl tänka sig att sjunga mer även framöver:

– Alltså you never know. Först och främst måste man ju få en förfrågan från nån som vill se mig på scenen, annars är det ju lite svårt. Så vi får vänta och se, annars får jag röja på egen hand när jag är drunk at home, säger hon och skrattar.

Men om du får rätt erbjudande?

– Ja, eller alltså, inte en ordentlig musikcomeback. Bara som en kul grej om det skulle vara nån mer konsert som 90-talet. Why not, men inte som en karriär, självklart inte. Men man får en kick av att stå på scenen.

Foto: Emma Laurisdotter / TV4 Victoria Silvstedt i ”Masked singer”

Rest – trots corona

Aftonbladet pratar med Victoria Silvstedt någon vecka innan det avslöjas att hon döljer sig bakom Isvargens mask i ”Masked singer”. Sändningen fick hon sen följa från sitt hem i Monaco. Hon beskriver sitt coronaår som tursamt och berättar att hon bland annat har kunnat försätta sig själv i karantän i ett av sina hus på paradisön Saint-Barthélemy i Karibien:

– Jag har faktiskt varit ganska lucky. Jag har rest fast det varit corona. I november åkte jag till Saint Barts, mmm tough life, va? Vi har ett hus där, så jag gjorde min lilla lockdown in paradise. Sen åkte jag till Miami där jag har en lägenhet. Så jag kunde åka dit någon månad och göra en del fotograferingar. I Florida har de öppnat upp helt och hållet så i Miami var det full swing, liksom. Sen kom jag tillbaka till Sverige och gjorde ”Masked singer”, sen tillbaks till USA och New York, så life goes on, säger hon.

Nu har hon precis återvänt till Monaco efter att ha varit borta i fem och en halv månad.

– Så jag har mycket post att ta hand om. Jag har lite fotograferingar, med bland annat Hola magazine och för ett sminkmärke som jag är ambassadör för. Sen blir det nog Sverige i sommar, lite skärgården, säger hon.

