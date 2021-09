Alicia Vikander har blivit mamma

Skådespelerskan Alicia Vikander har fått sitt första barn.

Hon bekräftar för magasinet People att hon och maken blivit föräldrar.

– Jag har nu en helt ny förståelse för livet generellt, säger hon till tidningen.

Alicia Vikander, 32, och maken Michael Fassbender , 44, har blivit föräldrar, rapporterar People.

– Jag har nu en helt ny förståelse för livet generellt. Det är ganska vackert, och kommer bidra mycket till mitt arbete i framtiden, säger hon till People.

”Njuter av nuet”

I övrigt är Vikander förtegen och uppger för tidningen att hon håller närmare detaljer för sig själv och njuter av nuet som nybliven mamma.

Vikander och Fassbender gifte sig på Ibiza 2017 följt av en smekmånad i Italien. Paret träffades 2014 under inspelningen av filmen The Light Between Oceans där de spelade mot varandra som man och hustru.

