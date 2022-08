Dr Alban om att bli pensionär: ”Känner mig som 40 plus moms”

Namn: Alban Uzoma Nwapa.

Född: 26 augusti 1957 i Nigeria.

Familj: Barnen Jane och Julia.

Karriär: Slog igenom med ”Hello Afrika”. Haft hits som ”It´s my life”, ”Sing Hallelujah” och ”Look who’s talking”. Släppte singeln ”Alla vi” 1999 med Björn Borg, Tomas Brolin och Mattias Frisk under namnet Friends in Need.

Aktuell: Fyller 65 år idag.