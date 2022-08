Ingen annan svensk artist kan mäta sig med Håkan Hellström

Alla drömmar är uppfyllda

Håkan glider in klädd som matador och vevar upp riffet från The Whos ”Baba O’Riley”. Refrängen borde vara det sannaste han har skrivit, vid det här laget.





Din tid kommer

Finns inte så mycket säga. Hellström är rätt ensam i Sverige här. Ingen annan kan växla upp och skapa en eufori som svävar fem meter över marken utan knark lika fort.





Du kan gå din egen väg

Just den här bedårande lilla stamningen har kanske avlossats på den här platsen i setet för många gånger.





Jag har varit i alla städer

Och här kommer regnet. Det är lite som att någon häller en jättehink vatten över arenan. Det sänker inte den här långa, något splittrade versionen men räddar den inte heller.





I sprickorna kommer ljuset in

En av de bättre låtarna från ”Du gamla, du fria”. Men trots det förtjusande groovet, flöjten och att Hellström tar i så att rösten slits mellan, ja, tro och tvivel är det mer mjölksyra än explosivt.





Sång i buss på villovägar 2007/Mitt Gullbergs kaj paradis

Först en ”deep cut” från albumet ”För sent för Edelweiss”. Sedan en hatt och blås-fest som börjar att kännas förbrukad.





Klubbland

Indiepop med glada piller på tungan och Beppe-mössa. Även den här arenafavoriten har verkligen träffat hårdare förut. De olika delarna håller inte riktigt ihop.





Nordhemsgatan leder rakt in i himlen

Att Hellström släppte sitt senaste riktigt stora album 2013, ”Det kommer aldrig va över för mig”, är ingen överdrift. Men det finns pärlor utspridda lite varstans efteråt, som den här underbara balladen, i kväll uppbackad av Göteborgsoperans orkester.





Vid protesfabrikens stängsel

Göteborgsoperans orkester stannar kvar i en storslagen version av en ballad som har trasiga kryckor men sällan trampar snett.





När lyktorna tänds

Inga träd växer kanske ända upp till himlen...





Tro och tvivel

... men de här två låtarna kommer som vanligt rätt nära.





Fri till slut/If I used to love you

Inget fel på Daniel Lemma men det går att hitta mer spännande gäster i Hellströms berömvärda försök att flytta Feskekyrka till Memphis.





En midsommarnattsdröm

Bandpresentation och sedan tänder Hellström vulkanen.





En vän med en bil

Det är så sjukt, sjukt, sjukt att låten fortfarande kan lägga till något, eller ens fungera, i en Hellström-konsert 2022. Däcken borde ha trillat av för länge sedan.





Det är så jag säger det/Kyss/Forever young

Det är inget fel på Daniela Rathana heller, men det är svårt att inte jämföra med en annan version på en annan konsert på samma plats med Miriam Bryant.





Känn ingen sorg för mig Göteborg

Inget har förändrats sedan år 2000. Om man inte gillar det här fantastiska skådespelet så tycker man inte om musik.





Kom igen Lena!

På något sätt lyckas Hellström alltid att få hyllningen till The Jams ”A town called Malice” att lyfta till oanade höjder just här och just nu.





Nu kan du få mig så lätt

Hittills är det ofta de äldsta favoriterna som glimrar mest.

EXTRANUMMER





Jag vill ha allting

En smått bedårande och undanskymd raritet från albumet ”Nåt gammalt, nåt nytt, nåt lånat, nåt blått”. Här får den sin revansch. Gästen Lykke Li är fantastisk.





Tillsammans i mörker

Växer lika mycket live som ”Din tid kommer” en gång gjorde. Låten lägger sig tätt nära både ”With or without you” med U2 och Fleetwood Macs ”Seven wonders”.





Det kommer aldrig va över för mig

Att låten ”kompas” av bilder från den intensiva och elaka trumfilmen ”Whiplash” är naturligtvis briljant. Skådespelaren JK Simmons passar in bättre i Hellströms mytologi än Kurt Olsson, om det nu ens måste påpekas.





Ramlar

Ok. Visst. Så klart. Men vi har ramlat runt och spårat ur på det här viset...





Du är snart där

... lite för många gånger nu.





Valborg

Men den här symfoniska finalen plockar fan ner månen.