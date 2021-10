Mejla Markus Larsson

Hellre klimatkonserter än värdelösa partiledardebatter

Publicerad: Mindre än 40 min sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

Och Greta Thunberg dansade till Rick Astley...

Climate live kommer säkert inte att förändra någonting.

Men konserten var i alla fall inte lika poänglös som en partiledardebatt på SVT.

Klimatkrisen är inget avlägset hot.

Människan bor redan på en annan planet än för drygt 100 år sedan.

Sedan industrialiseringen har medeltemperaturen på jorden ökat med ungefär 1,2 grader.

Konsekvenserna syns året runt i form av värre stormar, översvämningar, bränder, värmeböljor och svältkatastrofer.

Förutsättningarna för att världens befolkning ska kunna överleva blir sämre för varje decimal som får temperaturen att stiga över 1,2 grader.

”Byggt en civilisation baserat på en värld som inte längre existerar”

Det finns tusentals olika jämförelser som illustrerar den bedrägligt låga siffran 1,2.

Här är en av de populäraste:

I dag måste haven absorbera hettan från fem stycken atombomber som fälldes över Hiroshima per sekund.

För ungefär 125 000 år sedan var det lika varmt på jorden som nu. Samtidigt har atmosfären inte innehållit en lika hög halt av koldioxid på två miljoner år.

Orsaken är människan, hennes konsumtion och industrier. Eller som den amerikanska klimatforskaren Katharine Hayhoe säger i tidningen The Guardian:

”Vi har byggt en civilisation baserat på en värld som inte längre existerar.”

Det vill säga: människan hade större marginaler att bränna fossila bränslen förut eftersom konsekvenserna inte märktes lika mycket.

Det går säkert fortfarande att lägga armarna i kors och strunta i alla varningstrianglar och rödljus. Jag börjar nästan beundra arrogansen hos människor som tonar ner, ignorerar eller förnekar klimatkrisen.

Det krävs en speciell självbild för att exempelvis inte lyssna på all samlad och trovärdig vetenskap, Förenta nationernas klimatpanel (IPCC) och de 200 länder som skrev under Paris-avtalet 2015 i syftet att försöka hålla nere den globala uppvärmningen till, i bästa fall, 1,5 grader.

Tror någon att de bestämde sig genom att singla slant för ha något att säga innan de gick på lunch? Till och med oljebolag som Exxon har internt vetat om effekten av att bränna deras produkt i stor skala i flera årtionden. De har bara inte talat om det eftersom det skadar deras business.

Att förneka klimatkrisen är ungefär lika konstruktivt som att säga nej till gravitation. Gå upp på tionde våningen i ett höghus och hoppa. Det slutar säkert bra.

Climate live startades av av bland andra organisationen Fridays for future och bygger på en gammal rockidé. I en intervju undrade Brian May, gitarristen i Queen, om inte klimatet behövde ett Live Aid. Välgörenhetskonserten lockade 1985 världens största pop- och rockstjärnor som uppträdde för att samla in pengar till svältkatastrofen i Etiopien.

Greta Thunberg gjorde ett kort tal och dansade och sjöng till Rick Astley

Eventet i Kungsträdgården i Stockholm under lördagskvällen arrangerades samtidigt som 40 andra konserter i lika många länder över världen.

Stjärnglansen och uppmärksamheten går inte att jämföra med Live Aid, särskilt inte i Sverige. Det är inte heller någon som inbillar sig att några tal som ackompanjeras av Tjuvjakt, Tusse, First Aid Kit, Lars Winnerbäck, Peg Parnevik och Maxida Märak skapar en opinionsförändrande superkraft.

helskärm Greta Thunberg sjunger ihop med arrangören Andreas Magnusson under Climate live i Stockholm.

Eller att Greta Thunberg gjorde ett kort tal och dansade och sjöng till Rick Astleys pophit ”Never gonna give you up” från 1987. Själva titeln kan nog i alla fall tolkas som en hälsning till hennes följare.

Det är tyvärr tyngre att Kinas president Xi Jinping inte tänker delta på FN:s ödesdigra klimatkonferens i Glasgow om ett par veckor.

Men Climate live är inte ensamma om att lyssna på vetenskapen. Delar av näringslivet har börjat ställa om till en mer klimatvänlig verksamhet, däribland stora företag som LKAB, Scania och Volvo. Precis som arrangörerna bakom Climate live vill de vara en del av framtiden, eller ha en framtid över huvud taget.

Galans budskap var också att klimatkrisen är en klassfråga mellan stad och landsbygd, rika och fattiga länder. Fattiga människor och länder drabbas redan hårdast av en varmare värld.

Fortfarande för enkelt att avfärda många deltagare som bortskämda glin

På ett annat plan är utmaningen för Climate live och liknande galor att de lyckas fästa fast aktivismen på en jordnära nivå. Det är fortfarande för enkelt att avfärda många deltagare som bortskämda glin som flyger buisness class när det passar dem.

Det är lika enkelt att kräva högre skatter på bensin och diesel, för att bara nämna en detalj i debatten, om det inte drabbar dig där du bor.

Men hellre Climate live än ännu en direktsänd partiledardebatt på SVT eller någon kanal. Där bjuds klimatfrågan fortfarande in på nåder. Varje gång som majoriteten av partiledarna ska prata om vår tids största problem förvandlas de till halvintresserade och omoderna cylinderhattar.

De tillhör inte bara en annan tid, utan en annan planet.

Fakta Larssons topp tre 1. ”Succession” (tv-serie, HBO)

Tredje säsongen av tungviktaren är ett febrigt kammarspel med dödliga dialoger. När man tittar glömmer man ofta att andas. 2. ”Easy on me” (singel, Adele)

Låten har en soulvärme som Adele inte har varit i närheten av tidigare. Så här måste det ha känts närman fick höra Carole Kings album ”Tapestry” för första gången på 70-talet. 3. Sarah Snook (skådespelare)

Hon spelar Siobhan Roy i ”Succession” och är en av de tyngsta anledningarna till att serien fortsätter att vara på en annan och högre nivå än... det mesta. Läs mer

