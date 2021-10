Fans rasade när Honey Boo Boo visade upp nya pojkvännen

Åldersskillnaden upprörde följarna – raderade bilden

helskärm Alana 'Honey Boo Boo' Thompson and Lauryn 'Pumpkin' Shannon 2017.

Alana ”Honey Boo Boo” Thompson, 16, lade stolt upp en bild på sin nya pojkvän.

Men bara en dag senare raderades bilden efter att fansen reagerat starkt på parets åldersskillnad.

”16 och 20?? vart är hennes föräldrar?”, skriver ett fan på Twitter.

Under tisdagen la Alana ”Honey Boo Boo” Thompson ut en bild på sig själv och pojkvännen Dralin Carswell, 20, på Instagram. På bilden kan man se det lyckliga paret sitta och hålla hand iklädda matchande t-shirts med texten ”that’s how i roll”.

Men realitystjärnans följare var inte lika glada över förhållandet. Det började istället välla in negativa kommentarer om parets fyraåriga åldersskillnad, rapporterar New York Posts kändissajt Page six.

Bara en dag efter att bilden lagts upp hade den raderats från Honey Boo Boos Instagramkonto.

helskärm Honey Boo Boo 2013.

helskärm Mamma June Shannon.

Familjen älskar honom

Kritiken stannade inte heller på Instagram. På Twitter skriver användare bland annat:

”16 och 20?? vart är hennes föräldrar?” och ”Honey boo boos pojkvän är är 20?? Tjejen är 16”.

Men även om vissa fans tycks vara upprörda är känslorna i reality-familjen annorlunda.

En nära vän till familjen har i en intervju med The sun berättat att storasyster Lauryn ”Pumpkin” Shannon, som också är Alanas målsman, stöttar förhållandet.

”Han var tystlåten till en början, men nu är han som en i familjen. Han är precis lika rolig och galen som de är”, berättar vännen vidare.

