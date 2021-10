Malou von Sivers: Vi har haft många fester med mycket alkohol genom åren

Programledaren om kritiken mot TV4, tuffa barndomen och kärleken

Det har stormat rejält kring TV4-profilen som ska ha betett sig illa mot en kvinnlig medarbetare på en slutfest.

Programledaren Malou von Sivers tycker det är viktigt att kanalen skapar ett klimat där man ska våga säga ifrån utan att riskera jobbet.

– Jag var själv med i den här kulturen där man knappt reagerade.

TV4 :s programledarprofil Malou von Sivers är en veteran på kanalen. Hon har varit med sedan starten 1990 och skapade sig ett namn 1992 när hon lotsade tittarna i Sveriges första dagliga morgonprogram, ”Gomorron”, med kollegan Bengt Magnusson.

Idag leder hon det självbetitlade programmet ”Malou efter tio” på den ”omöjliga” tiden men har lyckats locka tittare i 15 år.

Vi ses i Malou von Sivers stora våning i Vasastan. På ett litet bord vid ett fönster står Kristallens hederspris som hon fick för några veckor sedan inför en stor del av tv-Sverige.

– Jag satt gömd i en sliten loge på Cirkus i timmar. När jag kom upp på scenen gjorde jag det som jag hade hoppats på att göra. En röst i mig sa ”Stanna upp och se dig omkring. Den här stunden är bara nu, sedan är det borta”. Publiken stod upp och jag såg mig omkring och såg alla glada ansikten. Det var en underlig känsla, det var som att jag inte förväntade mig det. Men det är nog min skörhet. Professionellt vet jag vad jag kan, men privat är jag en annan person.

Tjänade sämre än manlig kollega

Om vi backar bandet har vi förstått att du tjänade mindre än Bengt Magnusson när ni startade upp ”Gomorron” som numera är ”Nyhetsmorgon”. Det gjorde dig sur?

– Ja, med all rätt. Det var ganska stor skillnad. Vi var lika meriterade båda två och gjorde exakt samma sak. Men det var inte bara pengarna som jag tyckte var djupt orättvist, för mig var det en viktig kvinnofråga.

Rättades det till?

– Inte i början. Jag fick höra att Bengt hade större marknadsvärde. Men när Lasse Bengtsson kom från USA, där han hade varit korrespondent, förhandlade han för oss tre och vi fick samma lön.

”Vi har haft så många fester med mycket alkohol genom åren”

Det har stormat kring TV4 kring den manliga profilen som ska ha bettet sig illa mot en kvinnlig medarbetare på en slutfest, hur går dina tankar kring det?

– Under metoo hade vi många diskussioner om hur man skapar en bättre kultur och ett klimat. Hur skapar man en kultur och ett klimat som gör att de längre ned i hierarkin ska våga säga ifrån och inte riskera sitt jobb, för så har det varit. Jag var själv med i den här kulturen där man knappt reagerade. Sedan gäller det att förbygga att det här händer, vi har haft så många fester med mycket alkohol genom åren och sådana saker får man se över.

Är det inte svårt, om det är en högt uppsatt programledare, att bara göra sig av med en sådan profil?

– Det är klart att det är. Det är jättesvåra frågor att hantera och det är också så att de är inkomstbringande, det ska man inte sticka under stol med. Men efter metoo, där TV4:s rykte fick sig en knäck, så är det väldigt mycket upp till bevis att visa att det inte bara är ett spel för gallerierna utan att man tar det på allvar.

”Jag hade stringtrosor och det var så dumt”

Du har gjort otaliga reportage genom åren. Har du råkat illa ut på något sätt?

– Jag har gjort oerhört många riskfyllda grejer. Jag intervjuade Aung San Suu Kyi i Burma. Jag tog farväl av hela min familj när jag passerade gränsen från Thailand eftersom det var så farligt där. När vi hade gjort intervjun blev vi förföljda av säkerhetspolisen, men en kurir i Bangkok hade sagt att jag skulle skaffa en binda, lägga kassetten i bindan och lägga den i trosan för de undersöker inte kvinnors trosor.

– Jag hade stringtrosor och det var så dumt. När vi stod på flygplatsen tänkte jag att om den ramlar i golvet så är det kört. Jag puttade upp kassetten under mitt skärp, men det var av metall och detektorn började tjuta. En kvinnlig vakt med k-pist tog mig åt sidan och tryckte på min mage där det buktade ut. Men hon tittade bara på mig, skrattade och sedan fick jag gå.

Var konstant rädd för pappa

Om vi ska prata om din barndom så berättade du i ”Sommar i P1” att din pappa misshandlade dig psykiskt och fysiskt?

– Jag hade ett kluvet förhållande till honom. Det var det som gjorde det så svårt, han var inte bara en hård och tuff pappa utan det fanns annat också.

Du sa att din pappa fick utbrott, hur kunde de arta sig rent konkret?

– Det var utbrott som bara kom. Vi hade ett ljudisolerat förråd dit han tog oss, framförallt för att inte mamma skulle höra. Han var väldigt hård och man var konstant rädd för vad som skulle hända. När jag var hemma så försökte jag uppföra mig, men så fort jag kom utanför huset var jag vild och tog massa risker. Det var ett sätt att överleva och känna att jag ändå hade kraften i mig. Men hade pappa kommit på mig vet jag inte vad som hade hänt.

Hur vilt var det?

– Jag klättrade ut på taket när alla hade somnat och drack som mycket ung och blev väldigt full. Men jag åkte inte dit och fick inget missbruk, men det hade absolut kunnat gå väldigt illa.

Märkte inte din mamma vad som hände i förrådet?

– Hon har sagt att hon blev fullkomligt rasande och hon blev väldigt kall mot honom, men det ökade bara hans upprördhet. Men visste hon exakt vad han gjorde? Hon säger att hon inte visste, men jag vet inte. Jag har skrivit tre romaner som handlar om det här och när jag var klar upptäckte jag att jag hade bearbetat mycket av det som hände i min barndom. En positiv sida är att jag förstår andra människor som varit med om liknande saker och det har jag kunnat använda i mina intervjuer.

”Jag alltid har varit rädd för att bli övergiven”

Har din pappas beteende påverkat din relation till män?

– Jag har funderat mycket på det och kommit fram till att jag har en väldigt bra relation till män. Under mina första fyra år var jag hans ögonsten, men när min bror föddes blev pappa svartsjuk på honom. Han hade nog kolik och mamma gick runt och bar på honom hela tiden. Min pappa hade aldrig haft någon mamma då hon dog i barnsäng, så min tolkning är att det var då han förändrades och mitt liv blev svart. Pappa blev plötsligt mitt största hot, men de där första åren gör att jag ändå har en tillit.

Så de fyra åren räckte för att göra dig trygg?

– Ja, ibland säger man att ett år räcker för att göra ett barn tryggt. Men det jag har med mig och som säkert har varit jobbigt för min man Sten, är att jag alltid har varit rädd för att bli övergiven. Det finns med i min vardag.

Finns den rädslan fortfarande kvar?

– Nu har den faktiskt gått över. Efter alla år börjar jag känna mig rätt trygg. Men jag tror inte man ska känna sig för säker i en relation, man ska vara rädd om den man lever med. Men jag har levt för mycket i mina fantasier att bli lämnad och funderingar på vad som händer då.

Hade en relation med en gift man

Vad säger Sten om dina funderingar och din rädsla?

– Vi har pratat mycket om det och jag tror att det har begränsat honom. Om vi exempelvis var på en fest och han försvann iväg och umgicks med andra så var det viktigt för mig att vi skulle docka som två båtar några gånger under kvällen. Men det tog ett tag innan jag sa det, för det kändes lite pinsamt.

Var du inte rädd att han skulle tröttna?

– Vi har det gemensamt att vi är två skilsmässobarn så vi har varit rädda om varandra. Men sedan har jag faktiskt sidor som är bra, haha!

Ni hade visst ett break i början?

– Gud, ja. Innan jag träffade Sten hade jag bland annat en relation med en gift man. I efterhand tror jag det handlade om en försäkran att ha en dörr öppen. Men när jag och Sten träffades sa det bara pang! Det var så starkt och omvälvande under den första natten att jag var tvungen att gå upp och kräkas. Men jag kände också att det var livsfarligt. Går man in i en djup relation måste man öppna upp och då touchade jag min rädsla för att bli övergiven.

– Under en period blev vår relation så jobbig att vi flyttade isär. Jag bodde hemma hos en kompis under den tiden. Men kärleken var så stark så en natt sprang jag hem och så återförenades vi. Sedan blev jag gravid och då kom den stora tryggheten. Vår relation har blivit starkare för varje barn.

Du har sagt att lusten och sex är centralt för att en relation ska överleva?

– Ja, det tror jag. För oss har det absolut varit så. Attraktionen har funnits. Den är naturligtvis inte konstant, men jag kan titta på Sten och tycka att han är världens vackraste.

3 SNABBA FRÅGOR

För många år sedan var du chefredaktör för Elle men fick sparken när du blev gravid?

– Jag kallades upp till Lukas Bonnier som sa att ”vi kan inte ha dig föräldraledig i ett år, du får välja vilken annan tidning som helst när du kommer tillbaka, men inte Elle”. Det var lagvidrigt så jag gick till Journalistförbundet och det blev förlikning. Jag slutade och fick jobb på TV4 som skulle dra igång.

Två av dina barn jobbar på TV4. Var det några på kanalen som hade synpunkter när familjemedlemmarna skulle in i huset?

– Det vet jag inte. Men det är nog så att om man är släkt eller familj får man jobba hårdare för att bevisa att man kommit in på egna meriter. Det går att jämföra med om man är kvinna i manliga domäner. För mig har det varit en bra drivkraft.

Du var med om en svår bilolycka på 90-talet?

– Det hade börjat snöa och jag skulle köra om en bil. Jag fick världens snurr och åkte rakt in i en stor järnbalk. Motorn ramlade ut på vägen och jag kröp in till barnen istället för att ta ut dem. Mina revben knäcktes och jag fick någon form av whiplash, men vi hade ändå änglavakt. Hade någon kört in i sidan på bilen hade vi nog dött.

