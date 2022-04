Liam Gallagher: Hellre rullstol än operation

Har svåra smärtor i höfterna varje dag

helskärm Liam Gallagher.

Liam Gallagher vägrar att byta ut sina dåliga höfter.

Den 49-årige rockaren meddelar istället:

– Jag använder hellre rullstol och lever med smärtan än att operera mig.

2017 fick den förre Oasis-grundaren den autoimmuna Hashimotos sjukdom som drabbar sköldkörteln, något som påverkade hans sångröst. För tre år sedan fick han beskedet att han har ledgångsreumatism.

Han säger att han lider av svåra plågor i sina höfter varje dag, dessutom tvingas han använda örtmedicin för att kunna slappna av och vila, skriver brittiska Sky News.

När han fick beskedet att han behöver ett dubbelt höftbyte vägrade han, på grund av ”stigmat”.

– Jag har fått svår ledgångsreumatism, men jag tror att jag föredrar smärtan. Vilket är löjligt, uppenbarligen. Jag vet det. Bara få dem fixade. En del är stigmat, att säga att du har fått dina höfter utbytta. Vad kommer sedan? säger han till MoJo Magazine.

Går på örtmedicin

Wonderwallsångaren har också fått svårt att sova på grund av smärtan och nu använder han örtmedicin och djupgående värmeterapi för att hantera den.

– Jag kastade mig fram och tillbaka, så nu går jag på örtmedicin för att kunna sova – och de har räddat mitt liv. En av tabletterna ger mig sju timmar utan smärta, ingenting, säger Liam Gallagher.

Han har hållit sig i form med att jogga, efter sjukbeskedet tvingades han dra ner på det. Nu är det tvärstopp.

– Jag har inget emot lite smärta. Den håller dig alert. Smärta är ok. Men jag är deifinitivt i nedförbacken. Mina ögon är åt h-e, mina höfter är åt h-e – mitt skelett är mosat – och jag har den här thyroiden. Men vi ska alla dö, ska vi inte? Eller är vi redan döda?

