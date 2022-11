Nordmans Håkan Hemlin: Räknar med att drogerna kommer på tal i ”Så mycket bättre”

Nordman om tidigare missbruket och nära döden-upplevelsen förra året: ”Väldigt dramatiskt”

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

GOTLAND. Han har haft omfattade drogproblematik under karriären.

Håkan Hemlin räknar med att det är något som kommer att lyftas i ”Så mycket bättre” – men är samtidigt väldigt trött på det.

– Jag har pratat om det i 15 år snart, det börjar bli djävulskt tråkigt.

På plats på Gotland under ”Så mycket bättre”-inspelningen säger Nordmans Håkan Hemlin, 53, och Mats Wester, 57, att det är musiken de ser fram emot allra mest.

– Det andra är bara tråkigt, säger Håkan Hemlin.

Mats Wester har lite av en annan syn på det hela.

– Jag har valt att stå bakom, jag är musiker och låtskrivare och en typisk bakgrundfigur egentligen. Men för mig är det jättekul med det här programmet att mitt arbete bakom kulisserna blir lite synligt genom det här. Ofta är det ju bara sångare med i det här programmet, jag vet inte hur många nyckelharpspelare som har varit med.

helskärm Håkan Hemlin och Mats Wester på Grå gåsen på Gotland.

Hemlin om drogerna: ”Så uttjatat”

Nordman slog igenom på 90-talet med hitlåten ”Vandraren”. Men till och från har det varit stormigt i duon, inte minst på grund av Håkan Hemlins tidigare allvarliga drogmissbruk. Han har sagt att han har varit drogfri sedan 2011.

Håkan, motgångarna och ditt tidigare missbruk har varit väldigt omskrivet, jag kan tänka mig att det är något som produktionen kommer att ta upp nu i ”Så mycket bättre” också?

– Jag tycker att det där är så uttjatat redan, varför ska man prata om det hela tiden? Självklart någon gång. Men jag har pratat om det i 15 år snart, det börjar bli djävulskt tråkigt. Men självklart, jag räknar med det, och egentligen är det väl bra. Det beror på sammanhanget.

helskärm Nordman slog igenom stort med låten ”Vandraren”.

Du är okej med det?

– Ja, åh ja. Det gör absolut ingenting. Jag har inga problem med det. Men det finns inte så mycket nytt att säga, det är det.

Mats Wester flikar in:

– Det blir också en annan publik i det här programmet så det finns nog många som inte vet allting också.

Wester drabbades av hjärtinfarkt

För Mats Westers del höll livet på att ta en riktigt obehaglig vändning för ett år sedan, när han drabbades av en hjärtinfarkt.

– Som en blixt från klar himmel så fick jag ont i bröstet och trodde att det var astma. Under en vecka blev det sämre och sämre och till slut sa min fru att ”nu ringer du 11 77”. Då ringde jag och förklarade hur det kändes och de sa då ”har du någon som kan skjutsa dig till sjukhuset”. Då skjutsade min fru in mig och de tog in mig på en gång, och då kunde jag knappt gå för att jag mådde så dåligt.

helskärm Mats Wester drabbades av en hjärtinfarkt förra året.

”Kom hem som ett vrak”

Han svimmade, och vaknade upp på operationsbordet.

– Det var väldigt dramatiskt, jag hann inte fatta hur allvarligt det var. Jag kom in i sista sekund. Jag fick göra en öppen bypassoperation, en stor operation. Efter det har jag repat mig på allra bästa sätt. Jag mår jättebra nu. det enda är att jag äter medicin nu resten av livet, säger han och fortsätter:

– Jag kom hem som ett vrak, jag fick börja lära mig gå nästan, för det är som att vara med om en kraftig bilolycka när man gör en sådan här operation.

Håkan Hemlin var på Gran Canaria när han fick beskedet om vad som hade hänt Mats Wester, och ringde honom.

– Håkan var så fin och sa ”det där skulle jag ha fått istället som levt ett sådant hårt liv”, säger Mats Wester medan han och Håkan Hemlin tittar på varandra och ler.

helskärm Aftonbladets reporter Natalie Demirian och fotograf Robin Lorentz Allard.

Alla artister i ”Så mycket bättre” 2022:

Molly Hammar (värd)

Anna Ternheim (värd)

Anne-Lie Rydé

Olle Jönsson

Norlie & KKV

Nordman

Daniela Rathana

Darin

Måns Zelmerlöw

John Engelbert från Johnossi

Albin Lee Meldau

Maja Francis