”E-Types” sommarprat överraskar och griper tag

Namn: Martin "E-Type" Eriksson.

Ålder: 56

Bor: Stockholm

Yrke: Artist.

Tidigare medverkan sommar/vinter: Debutant.

check Första meningen

”Så kom den stora dagen, 18 mars, mitt första singelsläpp på elva år.”

check Sista meningen

”Jag är så glad att du har lyssnat ända och hit jag hoppas att du får en lång och oförglömlig sommar, det ska jag ha.”