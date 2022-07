Såpastjärnan skiljer sig efter 23 år – frun väntar barn med en annan

”General hospital”-skådespelaren Steve Burton och hustrun Sheree går skilda vägar

Publicerad: Alldeles nyss

Såpastjärnan Steve Burton har ansökt om skilsmässa från hustrun Sheree.

I sin ansökan begär ”General hospital”-skådisen att ingen av parterna ska få rätt till underhåll, uppger TMZ.

”Hon gick nyligen ut med att hon väntar sitt fjärde barn. Barnet är inte mitt”, skriver han i en story på Instagram.

Steve Burton, 52, och Sheree Gustin, 45, har varit gifta i 23 år, men nu har såpaskådisen ansökt om skilsmässa från sin hustru, rapporterar TMZ.

I ansökan som lämnats in till domstol skriver Burton att paret varit separerade sedan första mars, han begär att ingen av parterna ska ha rätt till underhåll och han uppger ”oförsonliga meningsskiljaktigheter” som anledning till skilsmässan.

Burton har spelat rollen som Jason Morgon i den amerikanska evighetssåpan ”General hospital” i över 2 200 avsnitt, dels mellan åren 1991 och 2012, och sen igen från 2017 till 2021. Han spelade också rollen som Dylan McAvoy i omkring 470 avsnitt av ”The young and the restless”, en annan av de stora amerikanska såporna som ibland sänts på svensk tv under titeln ”Makt och begär”.

helskärm Steve Burton och frun Sheree.

Väntar barn med en annan man

Sheree Gustin är fitnessinstruktör och har tillsammans med sin skådismake lanserat ett eget märke av kosttillskott. Paret har tre barn ihop, men i maj gick Steve Burton ut i en story på Instagram och skrev att Gustin var gravid igen, men att han inte var far till barnet:

”Sheree och jag har separerat. Hon gick nyligen ut med att hon väntar sitt fjärde barn. Barnet är inte mitt. Vi tar fortfarande hand om våra tre gemensamma barn tillsammans. Vi uppskattar rätten till vårt privatliv i det här läget”, skrev han enligt en skärmdump som TMZ har publicerat.

Burton fick i november förra året sparken från ”General hospital” för att han vägrade att följa produktionsbolagets coronapolicy, där man begärde att alla skådespelare skulle vaccinera sig. Enligt uppgifter till People uppstod slitningar i Steve Burtons och Sheree Gustins äktenskap efter att han tvingats ut från såpan.

– Han var tvungen att lämna en show som han älskade, det skapade kaos i hans liv, säger en källa till tidningen.