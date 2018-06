Sommarens bästa och otäckaste bok



Författaren Michelle McNamara satt på sängkanten och väntade på att hennes make skulle slå upp ögonen.

När han vaknade sa hon:

”Jag tror att jag har hittat honom”.

Avslutningen av prologen i boken ”I’ll be gone in the dark” får nackhåren att resa sig.

Michelle McNamaras make, skådespelaren Patton Oswalt, behöver inte fråga vad hon menar.

Hon har letat efter seriemördaren Golden State Killer i åratal. Publiken har bland kunnat följa hennes detektivarbete på kriminalbloggen True Crime Diary, som hon startade 2006.

Hon var övertygad om att det gick att hitta Golden State Killer

McNamara har varit besatt av brott och genren true crime hela livet. Intresset exploderade efter att tonåringen Kathleen Lombardo mördades två kvarter från McNamaras föräldrahem i Chicago. Brottet är fortfarande olöst.

Däremot var hon övertygad om att det gick att hitta Golden State Killer.

Det var McNamara som döpte honom till Golden State Killer efter att dna-prover visat att Original Night Stalker och East Area Rapist är samma person.

Han härjade över hela Kalifornien. Mellan 1976 och 1986 begick han åtminstone tolv mord och över femtio våldtäkter.

Är som att gå ner för en lång trappa till helvetet

I ”I'll be gone in the dark” blir fallets magnitud – antalet offer, ledtrådarna, polisrapporterna – överväldigande.

Att läsa Michelle McNamaras debutbok är som att gå ner för en lång trappa till helvetet.

Golden State Killer var metodisk och planerade sina attacker noggrant. Han bevakade sina offer länge och hade en kuslig koll på hur de rörde sig i vardagen.

Man känner offrens utsatthet i de välmående villaområdena. Det krypande hotet på sidorna överträffar det mesta jag har läst i genren. Jag var flera gånger tvungen att gå upp och kontrollera att ytterdörren var låst under läsningen. Handflatorna var kalla av svett.

Boken titel, ”I’ll be gone in the dark”, är från ett citat av Golden State Killer.

En av offren har vittnat om hur den maskerade mannen tryckte en kniv mot hennes kind och väste med låg och sammanbiten röst:

”You’ll be silent forever, and I’ll be gone in the dark.”

Det är också en skrämmande skildring av hur Michelle McNamara kämpar mot ångest och depressioner. Hon bryts sakta ner under sin febriga jakt.

De två största vändningarna har dock skett utanför bokens pärmar.

Hennes debutbok har därför färdigställts i efterhand

Michelle McNamara dog i sömnen av ett hjärtfel för två år sedan. Hennes debutbok har därför färdigställts i efterhand av researchern Paul Hayes och grävjournalisten Billy Jensen.

Och för drygt en månad sedan grep myndigheterna i Kalifornien en man, Joseph James DeAngelo, som anklagas för att vara Golden State Killer. McNamara kan få rätt. Hon trodde hela tiden att dna-prover till slut skulle hitta och avslöja honom.

”I’ll be gone in the dark” är däruppe med true crime-klassiker som tv-serien ”The jinx” och Truman Capotes roman ”In cold blood”. Den släpptes i februari i år och skriker efter en svensk översättning.

McNamaras postuma debut har hyllats av Stephen King och Michael Connelly och kommer med ett förord av kriminalförfattaren bakom ”Gone girl” och ”Vassa föremål”, Gillian Flynn. En dokumentärserie är redan under produktion hos tv-kanalen HBO.

I boken skriver Michelle McNamara ett öppet brev till Golden State Killer där hon berättar att han inte kommer undan länge till. Snart kommer dörrklockan att ringa.

”This is how it ends for you. ’You’ll be silent forever, and I’ll be gone in the dark’, you threatened a victim once. Open the door. Show us your face.

Walk into the light.”

Hon fick dock aldrig se frukten av sitt arbete.

