Källa: Alexander Skarsgård och Charlize Theron dejtar igen

NÖJE 14 juni 2018 06:37

De dejtade varandra för sex år sedan.

Nu ska Alexander Skarsgård och Charlize Theron ha hittat tillbaka till varandra.

– De försöker hålla det privat, men det är svårt att dölja, säger en källa till magasinet Life and style.



1 av 2 | Foto: TT Alexander Skarsgård.

Hollywood kan ha fått ett nytt superpar. Svenskstjärnan Alexander Skarsgård, 41, och Oscarsvinnaren Charlize Theron, 42, ska nämligen ha fattat tycke för varandra, skriver Daily Mail. Magasinet Life and style är först att rapportera om romansen.

Skådisarna, som enligt uppgift dejtade varandra för sex år sedan, spelar just nu in den politiska komedin ”Flarsky”. Och under inspelningen ska känslor ha uppstått på nytt.

– De försöker hålla det privat, men det sär svårt att dölja. De är båda överlyckliga att de hittat tillbaka till varandra, säger en källa till Life and style.

Fortsatt hålla kontakten

2012 höll inte relationen mellan Charlize Theron och Alexander Skarsgård. Men paret har fortsatt hålla kontakten, och Skarsgård ska även ha träffat Therons två barn, uppger källan.

Charlize Theron var senast ihop med Sean Penn, 57. Paret bröt 2015.

Alexander Skarsgård var tidigare tillsammans med Alexa Chung, 34, innan de förra sommaren valde att gå skilda vägar.

Prisregnet över Alexander Skarsgård - det här har han vunnit 00:41

