Laila Bagge om varför hon inte gick på bröllopet

NÖJE 27 augusti 2018 13:24

De har fortsatt vara vänner efter skilsmässan.

Men när ex-maken Anders Bagge gifte sig med Johanna Lind dök Laila Bagge aldrig upp.

– Jag var inte bjuden till middagen, säger hon i RixMorronzoo.

Carola Häggkvist, Carolina Gynning och Jenny Strömstedt var några av alla som var på plats i kyrkan när Anders Bagge och Johanna Lind gifte sig i lördags.

Men inte Laila Bagge. Det avslöjar hon i måndagens RixMorronzoo när kollegan Roger Nordin frågar hur bröllopet var.

– Nu tog du mig lite off guard. Det var fint. Jag såg det på Instagram och följde det lite så. Men jag var inte där, säger Laila Bagge.

Roger Nordin blir förvånad och frågar om hon inte var bjuden.

– Jag var inte bjuden till middagen, nej. Så jag följde det på sociala medier i stället, säger Laila Bagge.

– Vigseln var jag bjuden till. Men inte middagen. Så jag var med mina barn istället.











1 av 4 | Foto: Carolina Byrmo Laila Bagge.

Höjer rösten

Tv-profilen var gift med Anders Bagge i sju år innan de 2001 valde att gå skilda vägar. Efter skilsmässan har de fortsatt vara vänner och jobba ihop. De har bland annat suttit i ”Idol”-juryn tillsammans.

Laila Bagge säger att hon inte vill prata mer om bröllopet, men Roger Nordin ger sig inte.

– Roger, på riktigt. Jag vill inte prata om detta, säger Laila Bagge och höjer rösten.

– Men saken är den, om jag ska vara helt ärlig. Johanna, Anders fru, ville inte ha några ex där. Och det får man respektera. Så jag respekterar det. Så. Det är det enda jag kommer säga.

– Men ex, du är ju inte ett ex på det sättet.., fortsätter Roger Nordin.

Han avbryts bryskt av Laila Bagge.

– Nu räcker det, kan vi gå vidare.

Nygifta paret: ”Ett gemensamt beslut”

Nöjesbladet har sökt Anders och Johanna Bagge Lind, som svarar via managern Peter Carnello.

”Brudparet har gemensamt tillsammans med de närmsta i familjen taget ett beslut om att inte några ex skall närvara under middagen. Alla ex var däremot bjudna till själva vigseln, dit även Laila var bjuden. Det blev en enormt fin och lyckad dag”, skriver han i ett sms.

Nöjesbladet har sökt Laila Bagge.

