Albin Lee Meldau ber om ursäkt för sitt uttalande i ”Så mycket bättre”

NÖJE 10 november 2018 21:15

Albin Lee Meldau gör en reggaedoftande version av Perrellis ”Take me to your heaven”.

– Jag tänker ta tillbaka det som är mitt, säger han i programmet och syftar på reaggen som genre.

Men artisten ångrar nu sitt uttalande – och ber om ursäkt.

– Jag har inget som helst tolkningsföreträde i frågan.

Albin Lee Meldaus hjärta klappar för reggaemusiken. I det fjärde avsnittet av ”Så mycket bättre” väljer artisten att tolka Charlotte Perrellis Eurovision-vinnare ”Take me to your heaven” med en reggaetwist.

Han berättar dock i programmet att han länge inte vågade hålla på med reggae.

– Jag fick höra "ditt uttal suger, tror du att du är Jamaican". Det är det här med kulturell appropriering, säger Albin i ”Så mycket bättre” och fortsätter:

– Jag tror att det finns en ras, en kärlek, ett liv, en planet. Jag tror inte på länder, jag tror inte på gränser, jag tror inte på något av det där. Därför tänker jag ta tillbaka det som är mitt. Tycker man inte det är mitt, så kan man gå och lägga sig.



1 av 2 | Foto: TV4 Ablin Lee Meldau i ”Så mycket bättre”.

Ber om ursäkt

Men under lördagen valde Albin Lee Meldau att be om ursäkt för uttalandet, redan innan programmet hade sänts.

”Måste skriva något som är väldigt viktigt för mig. Jag har sett en förhandsvisning av kvällens så mycket bättre avsnitt och inser att jag verkligen har uttryckt mig otroligt dumt. Det är helt och hållet mitt egna fel och jag kan inte skylla på hur tv4 har klippt. Bara på mitt eget beteende”, skriver han på Instagram.

Han syftar på den sekvens där han pratar om musikstilen som han älskat sedan barnsben.

”Vill be om ursäkt för de jag sa om kulturell appropriering, jag har inget som helst tolkningsföreträde i frågan. Det jag menade var att kärlek är kärlek och alla har rätt att göra det man älskar och att vi alla är en. Hoppas ni kan ta det till era hjärtan att godta min ursäkt”, skriver han vidare.

