Schollins kritik mot ”Wahlgrens värld”: ”Framställs som en senil gammal dam”

Christina: ”Kan bli ledsen”

NÖJE 29 november 2018 19:58

Christina Schollin älskar att medverka i ”Wahlgrens värld”, men erkänner att hon ibland blir besviken på att hon framställs som virrig.

– Jag kan bli ledsen, ingen människa vill väl framstå som en senil gammal dam, säger hon till Nöjesbladet.

Veckans avsnitt av ”Wahlgrens värld” handlar uteslutande om Christina Schollins stora 80-årskalas som ägde rum i somras. I programmet framställs Christina som en smula förvirrad och barnbarnet Bianca Ingrosso säger att Christina tjatar och pratar om sin fest och att hon är trött på att höra om den hela tiden.

När Nöjesbladet når Christina är hon lite besviken hur programmet är klippt för festen var en stor händelse för henne.

– Jag ville att det skulle bli en fest för livet och det blev det. Jag är jäkligt stolt att jag lyckades genomföra en fantastisk fest för 140 personer, och det gjorde jag för att hylla människor som betytt mycket i mitt liv. Men det är klart jag blir lite ledsen om jag känner att det sedan förlöjligas. Jag tycker det är märkligt att det klipps så att jag framställs som allt annat än med värdighet.

”Kanske överreagerar”

Det är inte första gången Christina framställs som lite virrig i ”Wahlgrens värld”, och även om hon försöker att inte ta åt sig är det inte helt lätt alla gånger.

– Jag kanske överreagerar. Men jag kan bli ledsen, ingen människa vill väl framstå som en senil gammal dam när man är i sina bästa år? Och det är klart att jag är känslig över hur jag når ut till folk. Jag reagerar på vissa sekvenser, och att de utelämnar ganska mycket när jag kanske inte framställs som så virrig. Men jag kanske är sådan? Jag upptäcker ju själv när jag kollar på programmet och ser mig själv, ”vad är det för förvirrad dam”, säger Christina skrattandes och fortsätter:

– Men de vinklar det också så. Allt handlar om att det ska vara roligt, och då tycker de att det är kul om jag framstår som det jag kanske själv inte vill framstå som. Men den som ger sig in i leken får leken tåla. Tycker andra att det är så roligt får jag väl bjuda på det.

Pernilla och Bianca pikar

Det är inte bara det faktum att Christina ibland framställs som lite förvirrad. Hon berättar också att flera tittare och vänner har reagerat på att Bianca och Pernilla ibland kan ge Christina ett och annat nålstick. Även Pernillas podcastkollega Sofia Wistam har uttryckt den saken i ett avsnitt redan 2016.

– Bianca håller på och retas, jag vet att ni älskar er mamma, men jag ville bara säga de få gångerna jag har träffat henne att jag tycker att hon är stencool och ni ska inte reta henne för att hon har färdigbakat i frysen, det är okej och det viktiga är ju att man umgås, resten är skitsamma, sa Sofia i podcasten och syftade på att Bianca i ett program gjorde en gest som att hon ville kräkas åt mormors frysta bullar.



1 av 2 | Foto: Kanal 5 Christina Schollin i ”Wahlgrens värld”.

Christina är dock helt på det klara med hur programmet är upplagt.

– Javisst. Det är så det fungerar. De tycker det är roligt. Det måste till varje pris skruvas och de älskar Bianca för att hon är frispråkig och dissar både Pernilla och mig. Det gör hon ju. Och det är det som blivit hennes signum i programmet. Hon står för den biten. Men det är nog inte alltid med hennes goda minne. Hon vill inte alltid framstå som den som hela tiden håller på och säger kritiska kommentarer. Hon säger lika många trevliga kommenterar, men de vinklar det så.

Ändå nöjd med programmet

Trots alla invändningar så poängterar Christina att hon älskar att medverka i ”Wahlgrens värld” och allt vad det har inneburit.

– Det är så mycket positivt. Jag går absolut inte runt och är ledsen för att jag är med. Det är jätteroligt, och det är fantastiskt att programmet är så uppskattat och populärt, säger hon och berättar att många ungdomar numera kommer fram till henne på stan och vill ta en selfie.

– Så är det. Det har nog ingen aning om vad jag har uträttat i skådespelarväg. De ser nog mig som roliga mormor. ”Oh, my God, oh my God, det är ju Christina Schollin!”. Så kan de säga. Det är rena rama hysterin ibland, avslutar Christina och skrattar.

