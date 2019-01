Svensktoppen + FÖLJ

Ted Gärdestad ny etta på Guldlistan

Nygammal hit bland Svensktoppens långkörare

Foto: Emil Ramos/SR Peter Nordahl och Svensktoppens Carolina Norén tillsammans med Guldtårtan.

NÖJE 1 januari 2019 07:00

”Sol, vind och vatten” med Ted Gärdestad hamnade inte på Svensktoppen när den var ny.

Nu toppar den Guldlistan – efter att ha fått en ny chans via Peter Nordahls nyinspelning. Lyssnarna röstade den som etta bland alla långkörare.

– Jag är superglad och stolt – det här känns kultigt! kommenterar dirigenten och kompositören Peter Nordahl.

”Sol, vind och vatten” spelades först in på singel av Lena Andersson 1972, och Ted Gärdestad gav själv ut den på albumet ”Ted” 1973. De här åren hade han Svensktoppsframgångar med ”Jag vill ha en egen måne” och ”Oh, vilken härlig dag”, men ”Sol, vind och vatten” hamnade aldrig där.

Med åren har den blivit en av Ted Gärdestads mest älskade sånger.

2017 gjorde Peter Nordahl ett nytt album där han tog bort allt komp på Ted Gärdestads inspelningar. Han behöll bara sångrösten och spelade in nya bakgrunder med Norrköpings symfoniorkester. Det är den versionen av ”Sol, vind och vatten” som blev etta på Svensktoppen sommaren 2017.

Guldlistan består av låtar som legat minst 52 veckor på Svensktoppen. Det här är tredje gången den röstas fram till det nya året. Magnus Uggla vann första året med ”Jag och min far” och i fjol segrade Mando Diao med ”Strövtåg i hembygden”.

Till varje ny omröstning tillkommer låtar som legat ett år på Svensktoppen.

– Guldlistan är nog den tuffaste musiktävlingen vi har i Sverige. Alla låtar som tävlar är redan vinnare. Att vinna Guldlistan är att skriva musikhistoria, en låt kan inte bli större än så här, kommenterar Svensktoppens producent och programledare Carolina Norén.

Svensktoppens Guldlista 2018

1. (NY) Sol, vind och vatten – Ted Gärdestad/Peter Nordahl

2. (1) Strövtåg i hembygden – Mando Diao

3. (4) Jag och min far – Magnus Uggla

4. (6) Hey Brother – Avicii

5. (2) Öppna Landskap – Ulf Lundell

6. (3) Gabriellas sång – Helen Sjöholm

7. (5) Om du lämnade mig nu – Lars Winnerbäck & Miss Li

8. (NY) Without You – Avicii feat. Sandro Cavazza

9. (7) Håll mitt hjärta – Björn Skifs

10. (NY) Två Mörka Ögon – Sven-Ingvars

Guldlistan 2018 är framröstad av en statistiskt utvald jury på 1500 personer. Juryns röstsammansättning speglar den demografiska fördelningen i Sverige i åldersintervallet 16-79 år.



