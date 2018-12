Övertygande insats av Kattis Ahlström – men får man sätta på en hund lösöron?

Så bra var årets julvärd i SVT

NÖJE 24 december 2018 21:09

Förra året rasade tittarna mot Erik Haag och Lotta Lundgren.

Har svårt att tro att någon blev upprörd över det budskap Kattis Ahlström förmedlade under årets julafton; medmänsklighet, snällhet och glädje.

Fast vad vet jag, kanske retade sig hundägare på att hon satte några slags leksaksöron på den medhavda hunden…

Från stenåldern, eller åtminstone från medeltiden, var Arne Weise julvärd fram till och med år 2002.

Sedan har SVT:s profiler turats om och det har blivit ett prestigefullt hedersuppdrag. Anne Lundberg, Ingvar Oldsberg, Lasse Kronér, Sarah Dawn Finer, Petra Mede och Henrik Dorsin är några av dem som skött uppdraget utan några som helst anmärkningar.

Gina Dirawi blev omstridd. Mer för den hon och stämningarna i Sverige är, än för vad hon själv sa eller gjorde.

Och i fjol blev det ramaskri bland tittarna och oss tv-kritiker och även Arne Weise rasade, han som annars bara har ett gott ord att säga till och om sina efterträdare. Erik Haag och Lotta Lundgren hade ju inte bara fräckheten att spela in allt i förväg. De förvandlade dessutom det traditionella julvärdsskapet till en slags tv-show som väl var tänkt att stärka deras egna varumärken. Det blev tvärtom. Det blev ett hån mot alla dem för vilka julvärden på allvar känns som ett viktigt sällskap.

Valet av Kattis Ahlström visade att SVT inte vill ha bråk igen.

Någon ny Arne Weise lär vi aldrig få se

Hon är en superproffsig, varm och inkännande tv-profil. Hon berättade direkt att det budskap hon ville förmedla är medmänsklighet, snällhet och glädje. Hon sa många kloka saker på det temat. Det är inte för inte som hon brukar anlitas för att leda insamlingsgalor.

En gnällspik kan tycka att det var lite ”dopning” när Kattis tog hjälp av allt från ”Arvinge okänd”-kollegan Niklas Källner och Dramatens grand old lady Marie Göranzon, till en kyrkoherde, en trollkarl och Beatles-låten ”All you need is love” i egensinnig version av Lise & Gertrud.

Men hon är inte först att ha bjudit in gäster till julvärdsstudion. Med tanke på hur många barn som pendlar mellan frånskilda föräldrar och hur många vuxna som sitter ensamma på julafton, var det också väldigt naturligt att prata just dessa erfarenheter med Henrik Schyffert och Marianne Mörck.

Om hunden i tv-studion var Kattis egen eller en inhyrd ”Hollywood-hund” var lite oklart. För en bråkdel av en sekund såg det faktiskt ut som att den, en stor rackare, dessutom, tog sikte på att välta bordet med ljuset hon just hade tänt utan några större besvär. Sedan lade den sig ned igen.









1 av 3 | Foto: SVT Play Kattis Ahlström, SVT:s julvärd.

Sedan satte Kattis på hunden några slags lösöron eller vad det var. Jag är ingen hundmänniska, så jag vet inte om det är kutym att skämta med husdjur på det sättet. Kanske retar sig någon husse eller matte på det.

Någon ny Arne Weise lär vi aldrig få se. Den enda som jag tror kan leva upp till Weise i sin glansperiod är Ernst Kirchsteiger. Samma fåfänga, samma förmåga att på ett unikt sätt prata med en tv-kamera som om han pratade till miljoner tittare. Ernst har redan haft jobbet (2004), men tillhör nu fel kanal.

Men Kattis Ahlström är definitivt en av de bästa sedan Weise lämnade jobbet.



